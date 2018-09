Rose Eickelberg ist Solo-Paukerin – und damit eine Rarität in der deutschen Musikbranche

Bremen - Von Steffen Koller. Sie versinkt in der Musik, liebt es, wenn alles um sie herum klingt und schwingt, darf sich aber nie ganz hingeben. Rose Eickelberg ist studierte Diplom-Schlagzeugerin und seit Jahren bei den Bremer Philharmonikern. Ihre Arbeit besteht oft aus Warten. Warten auf den richtigen Moment, keine Zehntelsekunde zu früh, keine zu spät. Wie sie zu ihrem Job (stellvertretende Solo-Paukerin mit Verpflichtung zum Schlagzeug) gekommen ist und wie es ist, eine von wenigen zu sein, erzählt die 44-Jährige in der heutigen Folge unserer Serie „Mutmacherinnen“.

Da ist er, der eine Augenblick. Der Moment, in dem Rose Eickelberg zuhaut und der raumfüllende Klang ihrer Pauken durch den Saal fegt. Bebend, dröhnend, donnernd. Dabei geht es nicht nur um den richtigen Moment, sondern auch um Tempo, Geschwindigkeit – „drive”. Wechselt das Tempo, muss der Dirigent sich voll auf sie verlassen können. Setzt sie nicht um, was er dirigiert, das musikalische Konstrukt könnte zusammenbrechen. Permanenter Blickkontakt ist daher ein steter Begleiter.

Dass ihre Arbeit aber auch aus Abwarten besteht, hätte sie wohl als Kind nie vermutet. Damals, erzählt sie heute, war sie ein „ziemliches zappeligen Kind“. Nicht zu bremsen, aufgedreht. Dann eines Tages, nahmen ihre Eltern sie mit zu einem Schlagzeug-Konzert. Der Moment, „in dem ich endlich mal ruhig war“ – und gleichzeitig der Beginn ihrer Karriere.

Eickelberg, gebürtig aus Köln und dort an der Musikhochschule „Pauke und Schlagzeug“ studiert, gehört in der Branche klar zur Minderheit. Nur etwa jede 40. Position hinter der Pauke haben Frauen inne. 2,5 Prozent – es gibt wohl nur sehr wenige Berufszweige, in denen der Frauenanteil geringer ist. Einen Bonus hat Rose Eickelberg, die als Praktikantin auch an der Berliner Staatsoper tätig war, dafür nie bekommen.

Dafür aber viel Unterstützung durch Lehrer und Musiker-Kollegen. Sie hat durch Können, Fleiß und eben das richtige Timing bestechen können. Klar, wisse sie, dass sie als Solo-Paukerin „ein Hingucker“ sei, eben eine Seltenheit. Doch weder Neid noch übertriebenes Wohlwollen sind ihr bis heute dadurch begegnet. Sie sagt: „Wenn Du für die Musik brennst, spielt alles andere keine Rolle.“

Diese Message möchte sie auch an junge Menschen weitergeben. Sie sagt: „Man muss ehrlich zu sich selbst sein und das tun, was man will.“ Dabei, so Eickelberg, nehme sie insbesondere auch das Umfeld in die Pflicht. Eltern, Lehrer, Ausbilder – sie alle sollten Jugendliche ermutigen, das zu tun, was ihnen Spaß macht. Unabhängig davon, was als männlich oder weiblich gilt. „Alle sollten alles können.“ In den vergangenen 20 Jahren habe sie gelernt, viele Dinge mit Humor zu nehmen. „Man sollte nicht zu verbissen sein. Einen blöden Spruch gibt’s immer. Einfach drüberstehen.“

Und das musste sie schon des öfteren erleben. Rund 30- bis 40-mal spielte sie bei Orchestern vor, bis sie engagiert wurde – die übliche Prozedur für eine feste Stelle als Musiker. Mal kam sie Runden weiter, mal nicht. Es sei in etwa wie bei „Deutschland sucht den Superstar“, erinnert sich Eickelberg. „Alle schauen auf Dich. Ein Fehler – und Du bist raus.“

Mittlerweile ist sie mittendrin im Geschäft, zwölf Sinfoniekonzerte im Jahr spielt sie in der Glocke. Hinzu kommen diverse Sonderkonzerte und die Opern-Vorstellungen im Theater am Goetheplatz.

Bis auf sechs Wochen Urlaub im Jahr spiele sie fast jeden Tag – proben, vorbereiten, nachbereiten, korrigieren. „Das ist anstrengend, aber es ist einfach wundervoll, im Orchester zu spielen“, sagt Eickelberg, nimmt ihre Schlägel und geht. Der entscheidende Moment wird kommen – und sie will vorbereitet sein.