Bremen: Schlager-Wellen im „Freizeitpark“

Von: Jörg Esser

Leiten das Hafenrevuetheater in der Überseestadt und zählen zum Ensemble: Ulrich Möllmann und Claudia Geerken. © Hafenrevuetheater/Frank Schaub

Das Hafenrevuetheater in der Überseestadt startet am 9. September in die neue Indoor-Spielzeit. Es gibt Hafenrevuen, Hafenkrimis und auch eine Premiere.

Bremen – Es geht wieder los. Die neue Indoor-Spielzeit in Bremens „kleinstem Privattheater“ beginnt. Im Hafenrevuetheater an der Cuxhavener Straße in der Überseestadt mit seinen maximal 90 Plätzen (bei voller Bestuhlung, ohne Corona-Auflagen) steht zur Eröffnung der Saison am Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. September, „Filmriss im Hafenbecken“ auf dem Spielplan. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Im Stück geht es um Kurzfilmproduktionen, Filmrollen, Kulturverwaltung, Kulturförderung, Funkhäuser und musikalisch-künstlerischen Sachverstand. Mehr geht ja fast gar nicht. „Das Ganze ist eine absolut förderungswürdige Kultursatire“, sagt Theaterleiter Ulrich Möllmann.

„Fast das komplette Programm“ wird bis Jahresende gespielt. 13 Stücke sind es mittlerweile. Pro Jahr kommt ein neues hinzu. In diesem Jahr feiert die „Schlager-Welle – Vom Kai bis zur Mauer“ Premiere – am 1. und 2. Oktober, ebenfalls jeweils um 20 Uhr. Mauer, da war doch was? Jawoll. Das Stück spielt kurz vor dem Mauerfall ... im Waller Hafencasino. Rita ist schwer verliebt in Heiner, der auf der anderen Seite der Grenze lebt. Die Prostituierte Tina träumt von einem Studium und Wetteransager Willi von einer Karriere bei den „richtigen Nachrichten“. Und das in einer Zeit, in der die DDR auf ihr Ende zusteuert. In der „Schlager-Welle“ führt erstmals Gordon Golletz aus dem Ensemble auch Regie. Und natürlich erklingen bekannte Schlager wie „Macho, Macho“, „Guten Morgen, liebe Sorgen“, „Kreuzberger Nächte“, „Im Wagen vor mir ...“, „Beinhart ...“ und „Freiheit“.

Neues Stück spielt kurz vor dem Mauerfall

Außerdem stehen die Hafenrevuen „Liebe, Last & Fracht“, „Sehnsucht nach dem Hafen“ und „Moderne Hafenzeiten“ auf dem Spielplan. „Das ist unser Markenkern“, sagt Möllmann. Hafen-Krimis gibt es auch, Schlagerhafen-Revuen und Beziehungs-Comedy-Revuen.

Das Ensemble besteht aus 15 Schauspielern, sagt der Theaterleiter. In der Corona-Zeit habe es bislang zwei Abgänge gegeben. „Das war ein Schlag ins Kontor“, so Möllmann. „Da geht viel Know-how verloren.“ Jetzt habe man zwei neue Kolleginnen gefunden, die seit sechs Monaten eingearbeitet und ins Team integriert werden.

Corona hat natürlich auch finanzielle Spuren hinterlassen. Die eigentlich für einen wirtschaftlichen Betrieb notwendige Auslastung von 70 Prozent sei nicht erreicht worden. Als Rettungsanker habe sich wie für andere Bremer Privattheater auch die Corona-Ausgleichsförderung aus dem Wirtschaftsressort entpuppt. Möllmann sagt dazu: „Bremen wäre ohne seine Privattheater weniger wert.“

Minigolf, Jahrmarktspiele und Wohn-Träume

Neben dem Hafenrevuetheater ist ein kleines Imperium entstanden. Der Theaterleiter spricht vom „kleinsten Freizeitpark Europas“. Dazu zählen der „Schwarzlichthof“ (Minigolf im Dunkeln), der „Hafenrummel“ mit elf Wettkampfstationen mit Jahrmarktspielen, und der „Hafentraum“, ein Indoor-Hostel mit 33 Schlafplätzen in Oldtimer-Wohnwagen, Tiny-Häusern, Holzhütten und Schäferwagen. Der „Hafentraum“ sei beispielsweise seit zwei Monaten ausgebucht, sagt Möllmann.

Infos zum Spielplan, zu Terminen und Preisen gibt es im Netz:

www.hafenrevuetheater.de

www.hafentraum.de

www.hafenrummel.de