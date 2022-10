Schlager-Kaufhaus: Musik-Komödie „Klarstadt“ feiert im Bremer „Fritz“-Theater Premiere

Klassiker und Hits

+ © Thomas Holz Viel los im Kaufhaus„Klarstadt“. . . die Bühne des Bremer „Fritz“-Theaters haben erobert: Carlos Gonzales (Martin Rönnebeck, oben) und (unten, von links gesehen) Direktor Jens Meyerhoff (Tim Reichwein), Uli (Sarah Fleige), Fräulein Stefanie (Lena Wischhusen), Rina (Henrike Starck), Klaus-Dieter (Philipp Trant). Ganz rechts steht „Klara“. © Thomas Holz

Bremen – „Man muss nicht verrückt sein, um hier zu arbeiten. Aber es hilft“, sagt Fräulein Stefanie im Laufe von „Klarstadt – Die verrückte Schlagerkomödie“. Und vor der Eröffnung des gleichnamigen Kaufhauses im Stück geht wahrlich nicht alles klar. Im ausverkauften „Fritz“-Theater am Herdentorsteinweg erlebten die Zuschauer die Premiere einer munteren Schlager-Komödie.

Bei „Klarstadt“ bekleidet Jens Meyerhoff (Tim Reichwein) den Posten des Direktors. Er beherrscht den majestätischen Auftritt. Mit dem Lied „Ich glaub, es geht schon wieder los“ kommt er ins Geschehen – von ganz oben auf die Bühne herab, in weiblicher Begleitung. Den Halt verliert er aber eher gegenüber dem männlichen Geschlecht.

Undercover holt sich Kaufhaus-Inhaber Carlos Frederico Alvarez-Gonzales (Martin Rönnebeck) Einblicke. Die Neueröffnung soll erstklassig werden. „Immerhin eröffnen wir in Bremen, nicht in Hamburg“, sagt Gonzales. Mal erscheint der Inhaber als Praktikant Karl – ein merkwürdiger junger Mann, der an Schuhen schnüffelt. Dann wieder erscheint er als Bademodenverkäufer Giuseppe, der – gelinde gesagt – sehr freizügig geschnittene Badehosen anbietet, und auch als Kaufhausdetektiv Helmut. Die Rolle des Inhabers mit ihren Undercover-Varianten bietet Martin Rönnebeck viele Möglichkeiten. Er beeindruckt mit Vielseitigkeit und bringt witzige Nuancen ins Spiel.

Feuer, Temperament und kopflose Körper

Fräulein Stefanie, gespielt von Lena Wischhusen, die auch die musikalische Leitung innehat, wird heiß umworben von dem Elektriker Klaus-Dieter (Philipp Trant). Der hat allerdings kein großes Talent für Komplimente. Aber wenn er „Sag‘ mir quando, sag‘ mir wann“ singt, dann hat das schon Feuer und Temperament. Auch Stefanie sucht einen Mann. Dafür müssen aber Gefühle gezeigt werden. Elegant an einem künstlichen weiblichen und kopflosen Oberkörper zur Kleiderpräsentation posierend, singt sie „Die Gefühle haben Schweigepflicht“. Durchaus sinnlich.

Stefanie ist eine resolute und adrette Verkäuferin und bemüht, die Dinge voranzubringen, besonders die Schaufenster-Deko. Als sie kurz vor der Eröffnung einen Show-Act beschaffen soll, kommt aber auch sie an ihre nervlichen Grenzen. Künstliche Intelligenz (KI) ist im neuen Kaufhaus ebenfalls im Spiel – in Gestalt von „Klara“, sprich: in Gestalt einer Schaufensterpuppe mit einem Leuchtfeld vor den Augen. „Klara“ ist für die Steuerung des Kaufhauses zuständig. Und sie hat neben Auskünften sogar Witze parat, etwa: „Was macht ein Zombie, der einen Arm verliert? Er geht in einen Second-Hand-Shop.“ Leider erleidet die KI einen Defekt mit ungeahnten Folgen. . .

Retro-Sound und starke Szenen

Erstmalig tritt Henrike Starck im Bremer „Fritz“-Theater auf und beeindruckt mit ihrer witzigen Art. Sie spielt die batikbunt gekleidete Innenarchitektin. Sie „spürt“ sichtlich viel in dem neuen Verkaufstempel. Stets wandern geradezu „schwingende“ Bewegungen durch ihren Körper. Echtes Hippie-Feeling kommt auf – besonders, als Musik im Retro-Sound mit markanter Elektroorgel beginnt. Die Innenarchitektin singt eine sehr eigene Version von „Wunder gibt es immer wieder“. Bei den Zeilen „Wenn sie Dir begegnen / Musst Du sie auch sehen“ führt sie ihre gestreckten Finger von den Augen weg. Ein Plädoyer für eine offene Wahrnehmung? Eine starke Szene. Leider gerät ihr „Chi“, ihre Lebensenergie, aus dem Gleichgewicht, als Klaus-Dieter hereinkommt. . .

Einfach witzig ist der Auftritt zweier Testkäuferinnen, gespielt von Starck und Sarah Fleige – zwei spätpubertär wirkende und dazu passend sprechende junge Frauen, stark aufs Handy fixiert. Elektriker Klaus-Dieter will auch hier anbändeln und bringt die zwei Grazien dazu, für ihn zu singen: „Klaus-Dieter“ bekannt von dem Duo „Suchtpotenzial“. Eine freche Nummer. Schlager und Hits ziehen sich durch den Abend, darunter Klassiker wie „Ich will keine Schokolade“, „Lieder der Nacht“ und „Dann geh doch“; für die passenden Choreographien hat einmal mehr Fleige gesorgt. An vielen Stellen klatschen die Zuschauer mit – und sie spenden ordentlich Applaus.

Die nächsten Termine

„Klarstadt – Die verrückte Schlagerkomödie“ läuft im „Fritz“-Theater, Herdentorsteinweg 39. Das Stück steht bis zum 17. Dezember auf dem Spielplan. Dauer der Vorstellung: zwei bis zweieinhalb Stunden. Eintritt: terminabhängig 32 oder 36 Euro. Nächste Termine: 13. Oktober um 19.30 Uhr, 14. und 15. Oktober um 20 Uhr. Vom 25. November bis 17. Dezember ist ein winterliches Drei-Gänge-Menü buchbar. Eintritt und Menü kosten dann 62 Euro.