Schlag gegen Rauschgifthandel: 28 Kilo Heroin in Bremen und Hamburg gefunden

Drei Tatverdächtige

+ © Polizei Die Beamten im Einsatz. © Polizei

Bremen - Einsatzkräfte der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamtes Hannover und des Landeskriminalamts Bremen haben am Dienstag 13 Wohnungen in Bremen und eine Wohnung in Hamburg durchsucht. Dabei wurden 28 Kilo Heroin und mehr als 100.000 Euro Bargeld sichergestellt.