Schlag gegen Drogenszene in Bremen: Razzia und Kontrollen am Bahnhof und im Viertel

Von: Marvin Köhnken

Teilen

Immer wieder kontrollierte die Polizei Bremen zuletzt im Drogenmilieu – zuletzt am vergangenen Donnerstag (Symbolbild). © Polizei

Die Bremer Polizei hat erneut einen koordinierten Schlag gegen die Drogenszene in der Hansestadt geführt. Dabei geht es den Beamten auch darum, das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken.

Bremen – Die Arbeit der Bremer Polizei stand am vergangenen Donnerstag, 27. April, verstärkt im Zeichen der Drogenkriminalität. Dabei gingen die Beamten sowohl bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen gegen die Szene vor und kontrollierten auf den Straßen. Dabei halfen ihnen Ordnungsdienst und Zoll. Die Orte der Kontrollen: die Bahnhofsvorstadt und das Viertel.

Bereits am frühen Morgen wurden laut einer Meldung von Polizeisprecherin Franka Haedke vier Wohnungen in Bremen durchsucht. Die Razzia-Maßnahmen richteten sich gegen vier Personen, teilte sie mit. Diese stünden im Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler hätten bei der Aktion Bargeld und Rauschgift sowie weitere wichtige Beweismittel beschlagnahmt. Die vier Tatverdächtigen im Alter von 21, 22 und 24 Jahren wurden laut der Meldung vorläufig festgenommen.

Bremer Straßendealer-Szene im Visier von Polizei, Zoll und Ordnungsamt

Anschließend richtete sich die Aufmerksamkeit der Polizei Bremen auf die Straßendealer-Szene. Am Nachmittag und Abend wurden laut Haedke insgesamt knapp 60 Personen im Viertel und in der Bahnhofsvorstadt unweit des Brennpunkts Hauptbahnhof kontrolliert. Dabei hätten die Einsatzkräfte weiteres Geld, mehrere Verkaufseinheiten Rauschgift – darunter meist Marihuana, Amphetamine und Kokain – beschlagnahmt.

Die Beamten der Bremer Polizei fertigten eine Vielzahl von Strafanzeigen und erteilten 16 Platzverweise, heißt es weiter. Mehrere mutmaßliche Drogenhändler seien in Polizeidienststellen überprüft worden. Bei der Überprüfung von Lokalen am Bahnhof und im Viertel bemerkten die Polizisten und Polizistinnen unterschiedliche Verstöße gegen die Gewerbenorm. Dies könnten verschiedenste Vergehen sein, die Polizei und Ordnungsamt bei Kontrollen in den „Rückzugsorten“ der Drogendealer bemerkt haben – eine Art Beifang in Kiosken, Wettbüros oder ähnlichen Einrichtungen.

Polizei Bremen wiederholt gegen Drogenszene im Einsatz

Polizeisprecherin Franka Haedke berichtet, die Polizei Bremen ist seit vielen Wochen verstärkt im Kampf gegen die Drogen- und Gewaltkriminalität rund um den Hauptbahnhof im Einsatz. Dabei ginge es vor allem um Straßendealer, „die durch ihre Aktivitäten die Gesundheit der Menschen belasten, für Folgestraftaten sorgen und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in Bremen negativ beeinflussen“.

Die Polizei Bremen werde auch weiterhin durch eine Vielzahl an Kontrollen eine hohe Präsenz im Bereich des Hauptbahnhofes zeigen und konsequent gegen die Drogenszene vorgehen, insbesondere gegen die Drogenhändler, heißt es in der Meldung abschließend. Erst vor wenigen Tagen kam es zu einem weiteren Schlag gegen die Drogenszene unter anderem in Bremen, nachdem in Bassum (Landkreis Diepholz) die Übergabe von Drogen beobachtet worden war.

Ermittlungen und Auswertungen rund um die Einsätze am Donnerstag in Bremen dauerten am Freitag noch an. Unter anderem sei es durchaus möglich, dass Gewerbetreibende im Nachhinein noch mit Konsequenzen der Kontrollen rechnen müssten, so die Polizeisprecherin auf Nachfrage von kreiszeitung.de.