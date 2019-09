Schlägerei in der „Waterfront“

Bremen – Nach einer Schlägerei im Gröpelinger Einkaufszentrum „Waterfront“ sucht die Polizei Zeugen. Die Beamten waren mit einem Großaufgebot am Einsatzort, da zunächst von Schüssen die Rede gewesen war. Dass Schüsse gefallen sind, bestätigte sich dann aber nicht, berichtete die Polizei am Sonntag. Im Gastronomiebereich der „Waterfront“ war es am Sonnabend gegen 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen. Zeugen hätten berichtet, dass sich das Geschehen vom Bereich des hinteren Haupteingangs bis in eine Restaurantfiliale verlagert habe, so die Polizei weiter. Drei Männer sollen auf einen weiteren Mann eingeschlagen und ihn getreten haben. Sowohl das verletzte Opfer als auch die Täter sind anschließend aus dem Einkaufszentrum verschwunden. Alle drei Täter sollen etwa 25 Jahre alt und schwarzhaarig sein. „Einer soll einen schwarzen Vollbart, eine graue Jogginghose, einen weißen Kapuzenpullover und weiße Turnschuhe getragen haben“, hieß es am Sonntag. Das Opfer soll etwa 35 Jahre alt sein – von kräftiger Statur und mit Glatze. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/362-38 88 zu melden. kuz