Schlachte-Zauber: Einen Cocktail auf die Stille!

Die Bremer Redaktion unserer Zeitung liegt an der Schlachte. Die Kollegen aus den anderen Büros glauben folglich, wir sitzen den ganzen Tag an der Weser und trinken Cocktails.

Dabei ist das gar nicht immer möglich, denn dieser Tage zum Beispiel ist an der Schlachte alles voll. Dort wird nämlich gerade der „Schlachte-Zauber“ aufgebaut, jene vorweihnachtliche Mischung aus Mittelalter-Panoptikum, Freibeuterromantik und alpinem Hüttenzirkus.

Die Bremer lieben den „Schlachte-Zauber“, und die Umlandbewohner und die Touristen lieben ihn auch. Sonst wäre es auf dem „Schlachte-Zauber“ ja nicht alle Jahre wieder so voll.

Wir freuen uns nun auf die Vorweihnachtszeit. Wann sonst im Jahr hat man die Gelegenheit, beim Verlassen des Hauses direkt auf eine von Mittelalter-Gestalten errichtete Bretterwand zu stoßen? Wenn zu viele Menschen zur gleichen Zeit das Haus verlassen wollen, in dem es noch weitere Büros gibt, dann kann es sein, dass im Gedränge jemand niedergetrampelt wird. Aber mit Schwund muss man leben, das gilt gerade im neuzeitlichen Advent. Da wird die Stadt immer sehr, sehr voll.

Wir aber, wir freuen uns auf den Glühwein-, Grill- und Kräutermuff. Wir freuen uns auf kreischende Frauen, die schon zur Mittagsstunde die Nebenwirkungen des Glühweinkonsums hörbar machen. Wir freuen uns auf die immer gleichen Gags und Sprüchlein der Händler, die tagein, tagaus auf ein immer neues Publikum niederrieseln wie die winterlichen Schneeflocken auf den Bremer Straßenmatsch. Wir freuen uns auf das alljährliche Gedränge und Geschiebe, denn wann sonst hat man schon Gelegenheit, so viele neue Leute kennenzulernen – und das gleich so gut? Wir freuen uns auf den Harfenisten, der stets beim „Schlachte-Zauber“ spielt, weil wir uns so an die durchdringenden Geräusche gewöhnt haben, die er zu machen pflegt. Irgendwann hört man sie auch dann, wenn er schon gar nicht mehr da ist.

Vor allem aber freuen wir uns auf Weihnachten! Dann nämlich ist der Zauber vorbei, all die Hütten und Buden werden wieder abgebaut. Ah, stille Nacht! Nichts geht doch über ein schönes, ruhiges, besinnliches Büro an der Schlachte. Darauf einen Weihnachts-Cocktail!