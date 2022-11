Besatzung alkoholisiert: Polizei stoppt in Bremen „Käpt‘n Blaubär“ und Matrose

Von: Jan Knötzsch

Einsatz der Wasserschutzpolizei in Bremen. (Symbolbild) © foto2press/imago

Die Wasserschutzpolizei hat den Kapitän und den Matrosen eines Binnenschiffs in Bremen aus dem Verkehr gezogen. Beide waren stark alkoholisiert unterwegs.

Bremen – Eigentlich steht Bremen mit dem SV Werder ja für grün und weiß, manchmal aber gibt‘s auch in der Hansestadt, die von Bürgermeister Andreas Bovenschulte regiert wird, Menschen, denen andere Farben genehmer sind. Blau zum Beispiel. Ziemlich „blau“ nämlich waren am Dienstagnachmittag, 15. November 2022, in Bremen-Walle im Ortstteil Überseestadt laut Angaben der Polizei der Kapitän eines Binnenschiffes und sein Matrose.

Bei einer Kontrolle durch die Wasserschutzpolizei stellte selbige fest, dass das Duo – Achtung, Wortspiel – gehörig Schlagseite hatte: Bei dem Kapitän und dem Matrosen des Binnenschiffes, das im Getreidehafen lag, wurde ein erheblicher Alkoholeinfluss festgestellt.

Kapitän und Matrose von Binnenschiff in Bremen betrunken: Wasserschutzpolizei untersagt Weiterfahrt

Nachdem das 80 Meter lange Binnenschiff im Getreidehafen mehrfach von einem Liegeplatz zum anderen bewegt worden war, wurde die Wasserschutzpolizei aufmerksam und verschaffte sich Zutritt zu dem Schiff. Nachdem sie an Bord gelangt waren, nahmen die Einsatzkräfte beim Schiffsführer und dem Matrosen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Es folgte ein Atemalkoholtest beim Kapitän des Schiffes, einem 43-jährigen Mann aus Polen, der sich als richtiger „Käpt‘n Blaubär“ entpuppte: Der Test, den der Mann freiwillig zuließ, ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Der 43-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen.

Nach Angaben der Polizei musste der Schiffskapitän eine Sicherheitsleistung von 1050 Euro erbringen. Der Matrose des Schiffs hatte auch ordentlich einen „im Kahn“, wie man bei alkoholisierten Menschen gerne sagt: Er hatte 0,8 Promille auf dem Kessel. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Dem Binnenschiff und der Besatzung wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen dauern nach Angaben der Polizei an.

Betrunkener Kapitän und Matrose in Bremen: Auf See- und Binnenschifffahrtsstraßen gilt Obergrenze von 0,5 Promille

Sowohl auf den See- als auch auf den Binnenschifffahrtsstraßen gilt die eine Obergrenze von 0,5 Promille. Eine Überschreitung dieses Wertes stellt automatisch eine Ordnungswidrigkeit dar. Bereits eine Blutalkoholkonzentration von 0,3 Promille kann nach Angaben der Polizei zur Strafverfolgung führen, wenn alkoholbedingte Ausfallerscheinungen oder Fahrfehler festzustellen sind. Ab 1,1 Promille liegt eine Straftat auch ohne zusätzliche Ausfallerscheinungen vor – dann ist von einer sogenannten absoluten Fahruntüchtigkeit die Rede.