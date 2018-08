Maritime Schätze im Schifffahrtsmuseum unter der Lupe

Trockenreinigung am Pottwalskelett im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven.

Bremerhaven - Die Gezeitenrechenmaschine, das riesige Pottwal-Skelett und die alte Galionsfigur: Das Deutsche Schifffahrtsmuseum, seit neuestem ja mit drei „F“ (DSM), präsentiert ab Sonntag und bis zum 15. Dezember ausgewählte Exponate in der Sonderausstellung „Der Zahn der Gezeiten – Maritime Schätze unter der Lupe“. Zugleich wird die wissenschaftliche Arbeit zum Erhalt der Schätzchen präsentiert.

Die Sonderausstellung belebt damit auf besondere Weise den Erweiterungsbau (Bangert-Bau) in der Sanierungsphase des Museums. Besucher bekommen Einblicke in den Museumsbetrieb. Im Fokus stehen Aspekte der Konservierung und Restaurierung. Mit gemeinsamen Projekten und Veranstaltungen beteiligen sich damit alle acht Leibniz-Forschungsmuseen am Europäischen Kulturerbejahr 2018 und machen sichtbar, wie jedes Haus seine Schätze erforscht, erhält und pflegt.

Zu den Exponaten gehören unter anderem ein Fragment eines alten Haffbootes aus der DDR, die erste Gezeitenrechenmaschine aus der deutschen Kaiserzeit, ein riesiges Pottwal-Skelett und eine alte Galionsfigur. Die Ausstellung „befragt“ die Exponate aus unterschiedlichen Perspektiven: aus Sicht von Historikern, Präparatoren, Restauratoren sowie von Materialwissenschaftlern. Es geht darum, ob Beschädigungen am Objekt etwas über seine Herkunft, seinen Gebrauch oder seine Aufbewahrung verraten. In drei Schritten werden Geschichte, Zustand und künftige Verwendung des Exponats im sanierten DSM ab 2020 erläutert.

Zur Ausstellung gehören Führungen und Aktionen zu Themen wie Arbeitsschutz auf Werften und Meeressnutzung. Interaktion ist an einem Multi-Touch-Tisch möglich, an dem Besucher sich als Konservator versuchen können. Zudem sind bis zum 12. September Themenwochen geplant. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr führen Wissenschaftler durch die Ausstellung.

Wegen der laufenden Sanierung ist der Eintritt ins Museum frei – nach dem Motto „Zahlt, so viel Ihr wollt“. Das gilt auch für die Kogge-Halle und den Museumshafen.

gn