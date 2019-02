Gefahren frühzeitig abwenden

Ein Mann ist über Bord gegangen, die Rettungskräfte haben wegen Nebels Probleme, ihn zu orten. Ein Schiff steuert auf einen Offshore-Windpark zu. Ein Frachter hat Ladung verloren, die Hindernisse gefährden die Schifffahrt. Mit solchen Szenarien beschäftigt sich seit Oktober 2018 Dennis Göge. Der Ingenieur ist Gründungsdirektor des neuen Instituts für den Schutz maritimer Infrastrukturen in Bremerhaven. Ziel seines Teams ist es, Sicherheits-Schwachstellen in Häfen sowie bei Windparks auf hoher See zu erkennen und Technologien zu entwickeln, die Gefahren abwehren.