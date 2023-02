Schießerei in der Neustadt: Mann wird in Bremen durch Schüsse verletzt

Von: Johannes Nuß

Bei einer Schießerei in der Bremer Neustadt ist am Sonntagnachmittag ein Mann verletzt worden. © Daniel Karmann/dpa/Archiv

Großeinsatz für die Polizei Bremen: Bei einer Auseinandersetzung in der Bremer Neustadt ist am Sonntagnachmittag ein Mann durch Schüsse verletzt worden.

Bremen – Schießerei in der Neustadt: Bei einer Auseinandersetzung, an der mehrere Personen beteiligt waren, ist am späten Sonntagnachmittag ein Mann durch Schüsse in Bremen verletzt worden. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus, berichtet das Regionalmagazin buten un binnen von Radio Bremen.

Wie es in dem Bericht heißt, habe sich die Auseinandersetzung im Bereich der Pappelstraße zugetragen. Es sei aktuell unklar, ob die Schüsse aus einer scharfen Waffe abgefeuert worden seien.

Laut dem Bericht kommt wohl auch eine Schreckschusspistole in Betracht. Weietre Detail zu den Vorkommnissen waren zunächst nicht in Erfahrung zu bringen.

Mehr in Kürze