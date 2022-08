Bremerhavens schiefer Moleturm steht noch

Von: Jörg Esser

Teilen

Schieflage: Der Moleturm steht schief, aber er steht noch. Bleibt das so, soll die unter Denkmalschutz stehende Kuppel in Kürze abgebaut werden. © DPA/Schuldt

Der schiefe Turm auf der Bremerhavener Nordmole steht noch. Jetzt wollen die Hafenbetreiber zunächst die denkmalgeschützte rote Kuppel untersuchen, bevor sie den Turm abtragen.

Bremerhaven – Noch steht er, der vom Einsturz bedrohte schiefe Moleturm an der Einfahrt zum Fischereihafen in Bremerhaven. Die Mole sei nicht weiter abgesackt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Nach vorläufiger Planung soll die rote Kuppel des schiefstehenden Moleturms am Sonnabend von Sachverständigen untersucht werden. Das teilte der Sprecher des Hafenbetreibers Bremenports mit.

Für die Untersuchung solle ein Ponton – eine schwimmende Plattform – genutzt werden, auf dem zwei Kräne stehen. Die Sachverständigen sollen den Angaben zufolge in Arbeitskörben zu der Kuppel herabgelassen werden.

Mit der Begutachtung soll herausgefunden werden, ob und wie sich die denkmalgeschützte Kuppel unbeschadet von dem Mauerwerk des Turms lösen lasse. Falls keine neuen Probleme auftreten, soll die Kuppel Ende kommender Woche abgebaut werden. Danach werde der Turm abgetragen.

In der Nacht zum Donnerstag hatte sich die Nordmole, an deren Spitze der Turm steht, abgesenkt. Der rund 20 Meter hohe Turm befindet sich seitdem in einer bedrohlichen Schieflage.

Seemannskiste plus Torte: Ralf Meyer (l.) und Melf Grantz (r.) überreichen Kapitän Rafal Szymanski die Geburtstagsgeschenke für die „Dar Mlodziezy“. oto: Erlebnis Bremerhaven/Scheer © -

Zwei Kräne auf einem Ponton

Die Nordmole mit dem Leuchtfeuer gilt als eines der Wahrzeichen Bremerhavens. Nach Angaben der Stadt steht das Seezeichen, das 1914 in Betrieb genommen wurde, seit 2001 unter Denkmalschutz. Die Nordmole ist Eigentum des Landes Bremen, der Turm mit seinem aktiven Leuchtfeuer gehört der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Mole und auch der Molenkopf, auf dem der Turm steht, sind nach Angaben von Bremenports auf Holzpfählen gegründet.

Die Mole ist just zu den „Maritimen Tagen“ abgesackt. Bremerhaven feiert bis Sonntag ein Hafenfest am Alten und Neuen Hafen, unweit der Nordmole. Rund 80 Segel-, Motor- und Dampfschiffe aus aller Welt sind an den Kajen vor Anker gegangen. Bis zu 300 000 Besucher werden auf dem Festgelände erwartet. Unter anderem steht ein Freiluft-Konzert am SOnnabend mit Sarah Connor auf dem Programm.

Schiffsgeburtstag zu den „Maritimen Tagen“

Zu Gast an der Unterweser ist mal wieder die „Dar Mlodziezy“ aus Danzig: In keinem anderen Hafen außerhalb Polens war der 108 Meter lange Dreimaster häufiger zu Gast. Ganze 50-mal hat das 1982 in Dienst gestellte Segelschulschiff in Bremerhaven festgemacht. Und feiert hier seinen 40. Geburtstag. Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) und Ralf Meyer, Geschäftsführer der Touristikgesellschaft Erlebnis Bremerhaven, haben Kapitän Rafal Szymanski die Geburtstagsgrüße und Geschenke der Seestadt an Bord überreicht – eine handbemalte Seemannskiste mit Spezialitäten aus der Region, ein großformatiges Luftbild Bremerhavens und eine Geburtstagstorte.