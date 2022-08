Schiefer Leuchtturm in Bremerhaven gesichert – könnte weiter umstürzen

Er könnte dennoch einstürzen: Der Moleturm in Bremerhaven könnte vorerst gesichert werden. Die Zukunft des schiefen Leuchtturms ist aber weiter ungewiss.

Bremerhaven – Der Moleturm in Bremerhaven, der vor einigen Tagen in Schieflage geraten war, ist sicher – vorerst. Wie am Samstag, dem 20. August, bekannt gegeben wurde, ist es gelungen den Leuchtturm provisorisch zu sichern. Das teilte ein Sprecher der Hafengesellschaft bremenports mit. Holger Bruns warnte allerdings davor, dass das Bauwerk dennoch weiter umstürzen könnte.

Moleturm in Bremerhaven: Schiefer Leuchtturm könnte weiter umstürzen

Offenbar haben sich die zuständigen Verantwortlichen auf das Szenario, dass der Bremerhavener Moleturm dennoch umstürzt, eingestellt. Sollte dies passieren, werde der Turm aber nicht mehr ins Wasser fallen, sondern auf einem Schwimmponton landen, so der Sprecher der Hafengesellschaft. „Der Turm fällt dann nicht mehr in die Fahrrinne.“ Der Ponton wurde unmittelbar vor dem schiefen Leuchtturm platziert und zusätzlich mit Heu beladen, das im Ernstfall den Moleturm abfangen soll.

Seit vergangenen Donnerstag befindet sich der Moleturm von Bremerhaven in einer bedrohlichen Schieflage. Der rund 20 Meter hohe Turm steht auf der Nordmole an der Einfahrt zum Fischereihafen. Die Mole hatte sich in der Nacht zu Donnerstag abgesenkt. Noch offen sei, ob die denkmalgeschützte Kuppel abgebaut werden könne, ohne dass der Turm kippe, so Bruns. In der kommenden Woche sind weitere Untersuchungen am Leuchtturm in Bremerhaven geplant.

