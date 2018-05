Schallplatten-Konzert in der Böttcherstraße

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Gemeinsam mit dem Rundfunk und dem Kino steht sie für eine Revolution in der Unterhaltungskultur, die sich durch die technischen Neuerungen seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts zur Unterhaltungsindustrie entwickeln konnte – die Schallplatte, namentlich: die Schellackplatte, die auf dem Grammophon zum Klingen gebracht wurde.

Und wird. Denn leidenschaftliche Liebhaber, die sammeln und hören die Schellack-Schätze von einst noch immer. Der Sammler und Experte Bernhard Roeden aus Emden ist einer von ihnen. Jetzt kommt er nach Bremen. Zu einem Schellackplatten-Konzert in den Museen Böttcherstraße. Der Termin: Sonnabend, 26. Mai. Roedens Vortrag beginnt um 19 Uhr.

„Seine außergewöhnliche Sammlung an alten Tonträgern ermöglicht den Besuchern eine authentische Reise in die Musikwelt der 20er bis 50er Jahre – den Schaffensjahren von Josef Scharl“, sagt eine Museumssprecherin. Dem expressionistischen Maler und Grafiker widmet das Paula Modersohn-Becker Museum in der Böttcherstraße ja gegenwärtig die Ausstellung „Zwischen den Zeiten“.

Zurück zu Roeden und seinen Schellackplatten. Im Museum schöpft er aus seinem „Wissen zur Geschichte des Plattenspielers und der verschiedenen Tonträger“, so die Sprecherin. Der Eintritt kostet nach ihren Angaben zwölf Euro.

Mit der Lupe bei Roselius

Am nächsten Morgen geht es in den Museen Böttcherstraße gleich weiter – nicht mit Schallplatten allerdings, sondern mit Lupen. Kurzum: Kinder haben am Sonntag, 27. Mai, die – wie es hieß – „vorerst letzte Gelegenheit“, an einer „Lupenführung“ durch das Ludwig-Roselius-Museum teilzunehmen. Der Rundgang beginnt um 11.30 Uhr und richtet sich an Mädchen und Jungen der Altersgruppe sieben bis zwölf Jahre.

Mit dem Vergrößerungsglas machen sich die Kinder im Museum „auf die Suche nach ganz besonderen Details in den jahrhundertealten Kunstwerken“, so die Sprecherin. „Welche Geschichten verstecken sich hinter dem Offensichtlichen? Der Eintritt und die Teilnahme an der Führung sind für Kinder frei.“ Eltern haben unterdessen die Möglichkeit, an einer Führung durch die Scharl-Schau teilzunehmen (Kosten: drei Euro plus Eintritt). „Eine Anmeldung ist für beide Rundgänge nicht nötig“, sagte die Sprecherin.