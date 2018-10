Schausteller fordern mehr Planungssicherheit

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Eigentlich waren sich alle einig im ausgesprochen gut gefüllten Kaminsaal des Bremer Rathauses: Der Bremer Freimarkt, er ist etwas ganz Wunderbares. „Ein Pfund, mit dem wir wuchern können“, sagte etwa Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) am Mittwoch beim Senatsempfang für die Schausteller.

Auch auf das Wetter spielte der Senator an, sprach von einem „Aufbau im T-Shirt“. Und das erste Volksfest-Wochenende sei „gut gelaufen“. Kein Widerspruch von den Schaustellern. An anderer Stelle gab‘s aber schon Kritik. Susanne Keuneke, Vorsitzende des Vereins der Schausteller und Marktkaufleute in Bremen, machte es ganz diplomatisch.

Der 983. Bremer Freimarkt ist der zweite in der Regie des Wirtschaftsressorts. Anfangs, so Keuneke, sei sie skeptisch gewesen. Nun aber sage sie: „Wir sind gut angekommen im Wirtschaftsressort.“ Dann kam das „Aber“. Keuneke: „Es geht gar nicht, dass wir erst kurz vor Veranstaltungsbeginn unsere Verträge bekommen. Wir brauchen Planungssicherheit – wie Sie doch auch!“

Es sei der „Ansporn“ der Schausteller, den Besuchern einen „erschwinglichen und angenehmen Freimarkt“ zu bieten. Keuneke: „In Zeiten gestiegener Kosten und Gebühren ist das für Schausteller teuer.“ Sie Schaustellervertreterin bat Senator Günthner, „ein wachsames Auge darauf zu haben, dass wir nicht mit weiteren Gebühren belastet werden“.

1000. Freimarkt in 17 Jahren

Keuneke blickte auch schon mal in die Zukunft. „In 17 Jahren feiern wir den 1000. Freimarkt. Da bedarf es des vorausschauenden Handelns. Und das liegt nicht nur in den Händen der Schausteller, sondern auch in den Händen des Ressorts.“ Die Schausteller seien „auf Besucher angewiesen“. Höhere Belastungen und Gebühren aber würden sich nicht gerade förderlich auf die Attraktivität eines Volksfests auswirken.

Unter den Besuchern des Senatsempfangs waren auch Marita Wessel-Niepel, im Wirtschaftsressort Leiterin der Abteilung für Gewerbe- und Marktangelegenheiten, der neue Marktmeister Hendrick Robbers, Schaustellervertreter Rudi Robrahn und Wolfgang Ahrens von der Arbeitsgemeinschaft Bremer Märkte.