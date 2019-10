Schaumkronen unter Neptuns Dreizack – wieder einmal haben Unbekannte Seife in den Wasserkreislauf des Neptunbrunnens am Domshof geschüttet. Ein Streich, der stets für Kopfschütteln sorgt. Denn die Brunnentechnik ist ziemlich empfindlich. Schaum, wie er sich am Donnerstagvormittag über weite Teile des Domshofs verteilte, macht in der Regel zeit- und kostenaufwendige Reinigungsarbeiten erforderlich. kuz/Foto: KUZAJ