Bremen - Von Thomas Kuzaj. „100 laufende Regalmeter – pickepackevoll.“ Mit diesen Worten beschreibt Professor Konrad Elmshäuser, der Leiter des Bremer Staatsarchivs, einen Schatz, den sein Haus jetzt bekommen hat: Das Firmenarchiv von Kaffee HAG. Dokumente und Geschäftsbücher, Verpackungsentwürfe und Plakate, Werbematerialien und Fotografien – das Archiv ist wirtschafts- und kulturhistorisch von Bedeutung.

„HAG ist die vielleicht stärkste Marke, die je aus Bremen gekommen ist“, sagt Elmshäuser. Von vergleichbarem Rang ist im Bestand des Staatsarchivs nur das Archiv des Bremer Vulkan. Ansonsten ist es eher unüblich, dass Unternehmensdokumente – zumal in dieser Fülle – zum öffentlichen (und damit öffentlich zugänglichen) Archivgut werden. Hier aber ist es nun der Fall, und der Schatz ist wirklich groß. Am Anfang steht eine Patenturkunde vom 19. Januar 1906, gültig bis 27. Oktober 1920. Ohne sie würde es den Rest dieser Geschichte gar nicht geben. Denn es ist das Patent für das in Bremen erfundene Verfahren, Bohnenkaffee das Koffein zu entziehen.

Der Kaufmann Ludwig Roselius (1874 bis 1943) nutzte sein Patent, um eine wirkungsmächtige Weltmarke aufzubauen. Signet-Findung und Verpackungsgestaltung, die Konzentration auf bestimmte Farbtöne und Symbole und der konsequente Aufbau einer Produktwelt – Roselius gilt als Marken- und Werbepionier. Er achtete auf ein einheitliches Erscheinungsbild, er beschäftigte bekannte Künstler. Vieles davon ist heute selbstverständlich. Zu seiner Zeit war es das noch lange nicht. Aber es funktionierte – und Roselius dachte weiter. Das Gesamtkunstwerk Böttcherstraße kam hinzu – unter anderem auch gedacht als wirksame Bühne für Kaffee HAG (der Name steht für Kaffee-Handels-Aktiengesellschaft).

Auch bei der Fertigung setzte Roselius Maßstäbe. Die nach Plänen von Hugo Wagner errichtete Fabrik am Holz- und Fabrikenhafen in Walle ist ein Meilenstein moderner Industriearchitektur. Roselius war dreifach modern, sagt Dr. Jörn Brinkhus, im Staatsarchiv für Wirtschaft zuständig: „Produkt, Fertigungsart, Markenbildung.“

Wie all das entstanden ist, das können Historiker nun im Staatsarchiv weiter erforschen. „Hier wird es möglich, das System Roselius zu begreifen“, sagt Elmshäuser. Eine Projektkraft hat im Staatsarchiv damit begonnen, die Unterlagen archivtechnisch zu erschließen. Es ist auch eine Fülle an Material dabei, das zu einer weiteren Marke aus der HAG-Welt gehört: 1929 gründete Roselius die Kakaomarke Kaba („der Plantagentrank“). Die Werbung dafür richtete sich zunächst an Erwachsene, später erst direkter an Kinder.

Von der Entwurfszeichnung bis zum Pappaufsteller wurde bei Kaba und HAG alles aufbewahrt, und zwar sorgfältig. Vieles wurde systematisch geordnet, anderes verschwand in großen Mappen. Manche davon, sagt Elmshäuser, seien wahre „Wundertüten“. Kann schon mal sein, dass eine kleine Zeitungsannonce aus irgendeiner amerikanischen Zeitung herausfällt.

Die Familie Roselius verkaufte ihr Unternehmen 1979 an den US-Lebensmittelkonzern General Foods. Heute gehört die Marke HAG zum Kaffee- und Teeunternehmen Jacobs Douwe Egberts (JDE). „Unser Herz schlägt in Bremen, wir sitzen mit 500 Mitarbeitern in unserer Zentrale an der Langemarckstraße“, so Unternehmenssprecher Dirk Friedrichs. In der Zentrale sind nun Umbauarbeiten geplant, die Archivräume werden aufgegeben. So suchte das Unternehmen einen sicheren Ort für seinen historischen Schatz – und übereignete ihn dem Bremer Staatsarchiv.