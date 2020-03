Schallplatte und Wählscheibe

In der Unteren Rathaushalle geht‘s „Von der Depesche bis zum Tweet“

+ Das Richtfest der „Stadtwerke-Siedlung“ in Arsten im Jahr 1953 wird in der Unteren Rathaushalle noch einmal so richtig lebendig – Kommunikationstechnik von einst und jetzt macht‘s möglich: Friedrich Greve am Stand des „Arbeitskreises Arster Geschichte(n)“. Foto: KUZAJ

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Stadtwerke-Siedlung“ – so wurde das Quartier genannt, das 1953 an der Alfred-Henke-Straße und am Twiedelftsweg in Arsten entstand. Mitarbeiter der Stadtwerke bauten ihre Häuser weitgehend in Eigenhilfe. Welche Leistungen zum Eigenheim beizutragen waren, wurde vertraglich geregelt. Die Siedlung markiert einen Neubeginn für Arsten nach dem Zweiten Weltkrieg. Radio Bremen berichtete damals vom Richtfest.