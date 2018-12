Schalen aus Mooreiche

Arbeit mit historischem Material: Holzgestalter und Drechslermeister Ekkehard Körber an seinem Marktstand in der Unteren Rathaushalle.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Sie sind wieder da, die Kunsthandwerker. In der Unteren Rathaushalle. Wie es sich gehört um diese Jahreszeit und an diesem Ort – umrahmt vom Getobe, Geschiebe und Getöse des Weihnachtsmarkts.

Die traditionelle Weihnachtsausstellung der (nicht nur) Bremer Kunsthandwerker, sie dauert in diesem Jahr bis einschließlich Sonntag, 23. Dezember. Die Öffnungszeiten: täglich 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

„26 Kunsthandwerker aus Bremen, dem nahen Umland und dem Ausland präsentieren und verkaufen bereits zum 49. Mal ihre selbst hergestellten Arbeiten aus Glas, Holz, Keramik, Metall, Papier und Textil sowie Grafik, Malerei und Schmuck“, heißt es in einer Vorschau.

Unter den vielen Arbeiten und Unikaten finden sich beispielsweise Gefäße aus Keramik und Porzellan, Seidenschals, Gestricktes und gewebte Decken, Bronzeleuchter, Kästen und Notizbücher aus Papier, Vogelhotels und Hocker aus Holz, Hüte, Schmuck aus Gold und Silber, gedrechselte Schalen aus alter Eiche, sandgestrahlte und gravierte Gläser, Stövchen und Uhren aus Metall. Also, wer da kein Geschenk findet, dem kann womöglich nicht mal mehr der Weihnachtsmann helfen. . .

Zum ersten Mal mit von der Partie sind die Bremer Keramikerin Annika Paul, das Atelier „Rubin“ aus Worpswede mit Papierschöpfkunst sowie Christine Dienst und Udo Bugiel aus Munderloh, die unter dem Namen „Softwear“ Lederwaren anbieten.

Seit 25 Jahren dabei: Ekkehard Körber aus Sermuth (Sachsen). Der Drechslermeister fertigt in seinem Atelier für Holzgestaltung Schalen, Dosen und Kreisel. Er arbeitet gern mit historischen Hölzern – zum Beispiel mit Mooreiche aus dem Flussschlamm der Elbe. „Ich habe auch mal einen Baum aus Bremen verarbeitet“, sagt Körber und zeigt eine Gewürzmühle: Ahorn.

Senatorin Stahmann stellt Zeichnungen aus

Als Politikerin hat es Sozial- und Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) oft mit Akten und Papieren zu tun. Sie versteht es aber auch, Papier für andere Dinge zu nutzen. Auf Facebook konnte so manch einer sich schon einen Eindruck davon verschaffen. Nun aber sind die Zeichnungen, die Stahmann seit 2015 vermehrt angefertigt hat, auch sozusagen analog zu sehen – in der klassischen Präsentationsform einer Ausstellung, die bis zum 2. Januar 2019 dauert.

Wo? Im Künstlerhaus „Ausspann“ (Schnoor 1–2). Unter dem Titel „Ist das bunt oder kann das weg?“ zeigt Stahmann „lebensfrohe Zeichnungen“, heißt es im „Ausspann“. Oft sind sie mit Sprüchen oder motivierenden Botschaften versehen. Stahmanns Zeichnungen „werfen einen verschmitzten Blick auf das Leben und kamen auch schon auf Plakaten zur Bremer Bürgerschaftswahl zum Einsatz“, heißt es weiter. Das Künstlerhaus „Ausspann“ öffnet dienstags bis sonntags in der Zeit von 12 bis 22 Uhr. Montags ist hier Ruhetag.

Die Lyrik der modernen Arbeitswelt

Was haben Lyrik und Wirtschaft miteinander zu tun? Auf den ersten Blick nichts, aber der Bremer Autor Ulrich Beck schlägt mit seinem Gedichtband „komm und geh zeiten“ eine literarische Brücke zwischen diesen beiden Welten, wie es heißt. Globalisierung, Fusionen, Burnout: Beck überträgt Themen der modernen Arbeitswelt in Verse. Am Donnerstag, 13. Dezember, stellt er sein Buch bei Leuwer (Am Wall 171) vor. Becks Lesung beginnt dort um 20 Uhr. Einführung: Michael Augustin.

