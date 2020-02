Kein Gespräch möglich: Blockade bei der 476. Schaffermahlzeit

Seemannslieder und Parolen

+ © Thomas Kuzaj Kein Durchkommen bei den Herolden – die Aktivisten auf der Treppe lassen niemanden ins Rathaus, auch Drängeln hilft nicht. Die Teilnehmer der Schaffermahlzeit müssen erst einmal im Freien bleiben. © Thomas Kuzaj

Siemens-Chef Joe Kaeser und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei einem Termin – das mochten sich Aktivisten von „Fridays for Future“ und des Bundes für Umwelt- und Naturschutz nicht entgehen lassen. Etwa 30 Demonstranten blockierten am Freitagmittag verschiedene Rathauseingänge. Die 300 Teilnehmer der 476. Bremer Schaffermahlzeit mussten am Ende Umwege gehen und einen Hintereingang nehmen, um ins Rathaus zu kommen.