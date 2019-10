Saisonabschluss: Oldtimer-Schätzchen am Schuppen Eins

Am 5. Oktober

+ © ADAC WESER-EMS Saisonabschluss: Oldtimer-Schätzchen sind am Sonnabend am Schuppen Eins zu sehen. © ADAC WESER-EMS

Bremen – Schätzchen auf Rädern sind am Sonnabend, 5. Oktober am Schuppen Eins (Konsul-Smidt-Straße 26) in der Überseestadt zu bestaunen. Gemeinsam mit dem Schuppen Eins und den Oldtimerclubs der Region schließt der ADAC Weser-Ems damit seine Oldtimer-Saison ab.