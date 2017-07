Schädelhirntrauma, Bissspuren, Fingerbruch

Sieben verletzte Polizeibeamte an einem Wochenende

Polizisten leben gefährlich. Am Wochenende wurden sieben Beamte bei Einsätzen in Bremen verletzt. Außerdem trugen drei Rettungskräfte Blessuren davon.

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Erst der Einsatz beim G20-Gipfel in Hamburg, bei dem die Polizei massiv angegriffen wurde und unter anderem 19 Polizeibeamte aus dem Bundesland Bremen verletzt wurden – und nun ein Wochenende, bei dem sieben Polizisten in Bremen Verletzungen davontrugen, zum Teil schwer (Schädelhirntrauma). „Erschreckend, was am Wochenende passiert ist“, sagte in einer Reaktion Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin des Innenressorts.