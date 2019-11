„Weltpremiere“: Im Übersee-Museum entsteht ein Riesen-Dino-Tuschebild

Bremen - „Es ist ‘ne Schnapsidee, es ist für Sumi-e eigentlich zu groß“, sagt der Bremer Künstler Carsten Dietz und blickt auf die Papierfläche, die da vor ihm an der Wand hängt. Drei Meter hoch, zehn Meter breit – passt in kein Wohnzimmer. Doch: „Ich wollte immer schon mal ein Sumi-e in diesem Format machen.“ Das Museum spricht von einer „Weltpremiere“. Nie zuvor habe es ein Sumi-e-Werk in dieser Dimension gegeben.

Sumi-e ist eine traditionelle japanische Tuschtechnik, der Begriff bedeutet „Tuschebild“. Das 30-Quadratmeter-Bild, an dem Dietz arbeitet, wird einen Dinosaurier zeigen – angelehnt an das Iguanodon-Skelett aus der Sammlung des Übersee-Museums. Es ist jetzt in der neuen Dauerausstellung „Spurensuche“ zu sehen, in der das Haus – wie berichtet – kritisch auf seine eigene Geschichte blickt. Der Abguss des Saurier-Skeletts, dessen Vorlage von einem belgischen Fund stammte, zählt seit Jahrzehnten zu den Attraktionen des Museums. Mit Blick darauf bietet das Haus noch bis einschließlich Sonntag, 17. November, Dino-Thementage an. Ein Programmpunkt ist das Sumi-e-Projekt von Carsten Dietz; der Künstler arbeitet täglich in der Zeit von 11 bis 17 Uhr an seinem Bild im Saurier-Format.

+ Das Vorbild – das Iguanodon-Skelett. © KUZAJ Und er spricht von einer „besonderen Herausforderung“. Die große Fläche an der Wand mache es schwierig, die Proportionen richtig im Blick zu behalten. Also hat Dietz einen Entwurf (Din A4) mit einem Quadrat-Raster übermalt. Über die Papierfläche an der Wand hat er ein Raster aus Fäden gespannt. Nun kann er den Entwurf übertragen und maßstabsgetreu vergrößern – sozusagen Quadrat für Quadrat. Für die Vorzeichnung an der Wand nimmt Dietz Kohle. Anschließend kommt die Tusche. Auf der rechten Seite der Fläche wird der Künstler noch einen zweiten Dino ins Bild laufen lassen: „Ich habe genug Zeit bis Sonntag, da schaffe ich noch einen mehr.“

Das Papier, auf dem er arbeitet, beschreibt er als „sehr dünn – aber auch sehr stabil und steif“. Der 30-Quadratmeter-Bogen ist der einzige, den Dietz hat. Da darf also nichts schiefgehen. Das handgeschöpfte Papier hat seine eigene Geschichte.

+ Zeichnen in einem Zug ist charakteristisch für die japanische Tuschtechnik Sumi-e. © KUZAJ Denn nur wenige Papiermanufakturen sind in der Lage, ein so großformatiges „Blatt“ überhaupt herzustellen – allein schon, weil dazu ein Zehn-Meter-Schöpfbecken gebraucht wird, das hat ja nicht jeder. Dietz, der im Übersee-Museum regelmäßig Sumi-e-Workshops gibt, recherchierte lange. In Xuancheng, China, fand er dann die May-Pan-Manufaktur. „An der Herstellung waren insgesamt 60 Leute beteiligt, das ist schon der Wahnsinn.“ In einer stabilen Rolle wurde das aus Reisstroh und Maulbeerbaumrinde gefertigte Papier nach Bremen geschickt. Was kostet so ein Bogen, den es in der Form in keiner Kunsthandlung gibt? „800 Euro“, lautet die Antwort.

Die Tusche, mit der Dietz arbeitet, stammt aus Taiwan. „Da habe ich den letzten Tuschemeister kennengelernt“, so die Künstler. Fünf Liter Tusche sind für das Bremer Dino-Bild angerührt worden – ein aufwendiger Prozess. Auf einem Schieferstein werden die Pigmente – unter Zugabe von Wasser – zu flüssiger Tusche zerrieben.

Charakteristisch für Sumi-e ist das Malen ohne Nachbessern und Absetzen. Dietz benutzt dazu sehr dicke (und zum Teil auch mehr als einen Meter lange) Pinsel, die viel Farbe aufnehmen. Mit einem Strich etwa malt er ein Bambusrohr mit sämtlichen Schattierungen von Dunkel bis Hell – es wirkt vollkommen plastisch. Die Tusche erlaubt Abstufungen von tiefem Schwarz bis zu hellem Grau. Dietz hat die Sumi-e-Technik bei Meistern in Japan und Taiwan gelernt. „Das ist irgendwie zu meinem Leben geworden.“