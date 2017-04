Kabarett und Musik im Kultursalon

+ © Kultursalon der Gewoba Kabarett: Andy Sauerwein will nicht reparieren, aber viel Musik machen. © Kultursalon der Gewoba

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Reparieren lohnt sich nicht.“ Oh, wenn das mal bloß die Freunde der allseits aus dem Boden (oder: aus dem Altbau) schießenden Repair-Cafés nicht hören! Dort heißt es doch immer, so vieles lasse sich noch reparieren und gehöre nicht einfach auf den Müll. Reparieren lohnt sich nicht – das hingegen meint der Kabarettist und Musiker Andy Sauerwein. Und er spricht es auch ganz laut aus – am Freitag, 28. April, zum Beispiel im Kultursalon der Gewoba an der Emil-Sommer-Straße in der Vahr.