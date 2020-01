„Mother Africa“: Satte Farben, schöne Stoffe, muntere Artistik

Einblick in die Townships

+ © Dita Vollmond Ein Mensch beweglich wie eine Schlange: Kontorsionskünstler Geofrey Michaely Mogela aus Tansania. © Dita Vollmond

Bremen - Man braucht nicht viel für die „iIkarischen Spiele“. Kirubel Mengiste Asfaw liegt auf dem Rücken, die Beine nach oben gestreckt, während er seinen Partner, den kleinen Natnael Menwoyelet Bayu, balanciert, dreht und immer wieder in die Luft stößt. Das Zirkusprojekt „Mother Africa“ begeistert am Sonnabend 500 Zuschauer im Metropol-Theater mit dem neuen Programm „New Stories from Khayelitsha“.