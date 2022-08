Sasha startet seine neue Tour im Doppelpack in Bremen

Von: Elisabeth Gnuschke

Startet seine neue Tour „„This is my time“ im Metropl-Theater Bremen: Sasha. © Jens Koch

Bremen – Der Mann erfindet sich immer neu und ist in Bremen praktisch ein alter Bekannter. Nun kommt der im Januar 1972 als Sascha Schmitz geborene Sänger Sasha wieder an die Weser, und das gleich im Doppelpack. Und es wird noch besser: In Bremen startet der gebürtige Soester seine Tour „This is my time – Die Show“.

Den Auftakt mit Sasha gibt"s am Sonnabend, 8. Oktober, 20 Uhr, im Metropol-Theater (Richtweg). Am Sonntag, 9. Oktober, 19 Uhr, legt er ein zweites Konzert obendrauf.

Bremen ist, wie eingangs erwähnt, bekanntes Terrain für den vielseitigen Künstler. Vor vielen Jahren, in den 90ern war es, trat er vor voller Hütte im „Aladin“ in Hemelingen auf. Songs wie „If you believe“, „I feel lonely“, „Take good care of my Baby“ und andere wurden dann später Hits. Seine Fans überzeugte er 2014 auch in der Vox-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ und ein paar Jahre später als Juror bei „The Voice Kids“. 2021 gewann er als Dino getarnt die vierte Staffel von „The Masked Singer“.

Sasha erfindet sich immer wieder neu

Irgendwann legte der erfolgreiche Westfale eine Pause ein – und tauchte statt als Popsänger 2003 als Kunstfigur Dick Brave wieder auf. Dieser Dick Brave mit dem deutsch-kanadischen Akzent und seine „Backbeats“ ließen den Rock‘n‘Roll aufleben, spielten sogar auf der Hochzeit von Mega-Star Pink und Carey Hart. Irgendwann kam Sasha zurück, 2018 nach der Geburt seines Sohnes, diesmal auf Deutsch. Zu seinem 50. Geburtstag erfand er sich wieder mal neu und geht jetzt mit „This is my time“ auf Tour. Versprochen wird ein „außergewöhnliches und absolut neuartiges Bühnenprogramm über sein Leben“. Raum genug für all seine Songs.

Zusammengearbeitet hat Sasha dabei mit Entertainer Thomas Hermanns (Regie). Heraus kam, inspiriert von Frank Sinatra und Dean Martin, ein zweistündiges Revue-Programm mit Tänzern, Sängern und Musikern, wie es heißt. Restkarten für Sonnabend und ein paar mehr für den Sonntag (etwa ab 70 Euro) gibt es unter Telefon 01806/57 00 99.