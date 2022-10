Immer wieder Neues: Sasha begeistert beim Tourauftakt in Bremen

Von: Martin Kowalewski

Tourauftakt im ausverkauften Metropol-Theater Bremen: Die Zuschauer feierten ihren wandelbaren Star Sasha. © Marco Meister

Ein gelungener Auftakt der Tournee durch Deutschland und Österreich: Sasha erfindet sich wieder einmal neu und begeistert im ausverkauften Metropol-Theater Bremen.

Bremen – Das Publikum klatscht rhythmisch, schon bevor es losgeht. Sasha wird heiß empfangen. Eindrucksvoll und reich an Musik zeigt die Show „This is my time“ die Entwicklung des Jungen Sascha Schmitz aus Soest zum internationalen Star. Für seinen Tourauftakt am Sonnabend hatte sich Sasha das Metropol-Theater ausgewählt – und das war mit rund 1 400 Zuschauern ausverkauft. Am Sonntag (19 Uhr) gibt‘s daher ein Zusatzkonzert.

Sasha: Premiere in Bremen

Premiere der neuen Show, die die erstaunlichen Gesichter des 50-jährigen Musikers zeigt. Bläser, Background-Gesang, eine beachtliche musikalische Bandbreite sowie schöne Tanzszenen und Bühnengestaltung warten auf die Zuschauer. Die Vergangenheit des am 5. Januar 1972 geborenen Künstlers lebt auf. Die Zuschauer, zum Teil in ähnlichem Alter wie Sasha, dürften vieles wiedererkennen. Immer wieder klatschen sie mit, stehen auf. Sie erleben die Wandlungen einer Persönlichkeit, die immer wieder Neues probiert.

In Soest zwischen Dortmund und Paderborn sei das Showbusiness nicht gerade zu Hause gewesen, sagt der 50-Jährige. Ein großer musikalischer Einfluss war unter anderem seine Oma. Bei ihr durfte er lange aufbleiben. Im Fernsehen gab es unter anderem die „ZDF-Hitparade“. Sasha bekommt auf der Bühne ein altes Mikro gebracht, eines mit Kabel. Letzteres bindet er sich um die „Flosse“.

Er kündigt eine Art „deutschen Elvis, nur ohne Hüftschwung“ an. Es erklingt „Nachts, wenn alles schläft“, damals gesungen von Howard Carpendale. Sasha setzt sich zum Singen erstmal auf eine rot erleuchtete Treppe – spartanisch, authentisch. Der Sound ist richtig schön satt. Tänzerinnen kommen, bringen Blumen.

Sashas Leben: Raus aus dem Hochhaus, rauf auf die Bühne

Sasha wuchs in bescheidenen Verhältnissen in einem Hochhaus auf, eine Gegend, in der es eine coole Gang gab, im Jahr 1984 eine Breakdance-Gang. Tänzer mit Ghetto-Blaster legen los. Sasha wurde Teil der Gang, weil man ihn gut „schmeißen“ konnte. „Jetzt war ich cool. Aber mitten in der Pubertät“, erzählt er in Bremen.

Weitere Impressionen aus den jungen Jahren folgen. Auf einer Party stieg er, eher klein, zum Tanz auf eine Getränke-Kiste, weil ihn die größte Frau zum Tanz aufgefordert hatte. Das klappte ganz gut. Als auf einer Silvester-Party 1987 die Musik aufhörte, sang Sascha Schmitz einfach weiter. Er wurde in eine Rockband geholt. Ein erster Versuch mit „The Power of Love“ von Huey Lewis & The News. Damals setzte Sasha zunächst eine Oktave zu tief ein, erzählt er. Er spielt es nach, es klingt witzig. Dann schaltet er gewissermaßen um, seine kraftvolle, betörende Stimme ist genau in der richtigen Höhe zu hören. Sasha bewegt sich, kippt den Mikroständer seitlich. Schließlich hält er ihn waagerecht hinter sich. Zwei Jahre besteht die Band „Bad to the Bone“.

Dann eine lange Suche und eine neue Band: „Junk Food“, orientiert am Grunge. Sasha liefert eine durchaus stimmige Interpretation von Pearl Jams „Alive“. Die Bläsereinwürfe geben dieser Show eine spezielle Note.

Natürlich ist die Entdeckung beim Sender „Viva“ Thema. Dort strich der Westfale ein Studio, um etwas Geld zu verdienen. Und so kam er dazu, einige Zeilen für Young Deeney einzusingen. Erschien „Wanna be your lover“ noch unter Young Deeney feat. Sasha, hieß es später bei „I’ll be waiting“ Sasha feat. Young Deeney, erzählt der 50-Jährige. Auch „The Dome“ aus den 90ern kommt in die Revue, elegante Auftritte, etwa mit „If you believe“, beeindrucken.

Ein wandelbarer Musiker

Der Erfolg führt damals zur Erschöpfung. Der Musiker will ein Jahr Pause machen und nur noch ein kleines Weihnachtskonzert singen. Es kommt ein Projekt zusammen, bei dem es um Rock und Spaß geht – es ist 2002 die Geburtsstunde von Dick Brave & The Backbeats. Ein Showabschnitt mit viel Tanz folgt. Es macht einfach Spaß, das zu sehen und zu hören.

Auch Privates ist Thema in der neuen Show, etwa das Leben in Hamburg, wie er seine Frau kennenlernt, die Geburt seines Sohnes Otto. Diesem ist der Song „Lighthouse“ gewidmet. Fazit: Ein äußerst bunter und unterhaltsamer Abend (Regie: Thomas Hermanns), der eine spannende Entwicklung höchst lebendig zeigt.