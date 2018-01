Sanierung der „Gorch Fock" wird teurer als angenommen

Bremerhaven/Kiel - Die Sanierung des maroden Segelschulschiffs „Gorch Fock" der Bundesmarine wird mehr kosten als die bislang kalkulierten 75 Millionen Euro. Der Dreimaster wird in der Bremerhavener Bredo Werft repariert

Die Werft habe für die weitere Instandsetzung einen finanziellen Mehrbedarf angemeldet, sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz am Dienstag. Die Bundeswehr prüfe die Forderung. „Erst anschließend wird eine Entscheidung getroffen."

Vor allem die Rumpfbeplankung muss erneuert werden. Bislang waren Kosten in Höhe von rund 75 Millionen Euro eingeplant. Diese Summe könnte sich nach Informationen der „Kieler Nachrichten" aber nun auf mehr als 100 Millionen Euro erhöhen. Das Bundesamt selbst machte dazu am Dienstag keine Angaben.

Fest stand bereits, dass der Offiziersnachwuchs der Marine seine Segelgrundausbildung auch 2018 nicht auf der „Gorch Fock" absolvieren kann. Die Marine ging bislang davon aus, dass die umfangreichen Arbeiten an Rumpf und Oberdeck bis weit ins laufende Jahr andauern werden, die Bark der Marine frühestens Ende des dritten Quartals 2018 wieder zur Verfügung stehen wird.

Nach der Rückkehr aus der Werft soll zunächst nur die Stammbesatzung an Bord gehen, Offiziersanwärter erst 2019. Die Marine prüft deshalb einen Ersatz. Wegen des Ausfalls der Bark waren deutsche Offiziersanwärter bereits im vergangenen Jahr mit dem rumänischen Großsegler „Mircea" zu einer Ausbildungsfahrt in See gestochen. Beide Segler sind Schwesterschiffe, die bei Blohm&Voss in Hamburg gebaut wurden. - dpa