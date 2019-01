Sanierung des Bismarck-Reiterstandbilds: Bremen hofft auf Berlin

Hoch zu Ross reitet Otto von Bismarck und blickt am Dom auf Bremen hinab. Die Stadt hatte ihn anno 1871 zum Ehrenbürger ernannt. Das Denkmal am Dom wurde im Sommer 1910 enthüllt. Nun muss das Reiterstandbild dringend saniert werden.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Bismarck geht es nicht gut, der „Eiserne Kanzler“ ist ein Pflegefall. Das Reiterstandbild Otto von Bismarcks am Dom muss saniert werden - es geht um die Instandsetzung des angegriffenen Sockels. Die letzte Entscheidung darüber aber fällt nicht in Bremen, sondern in Berlin.

Das geht aus einem Sachstandsbericht für die Kulturdeputation hervor. Danach schätzt das Landesamt für Denkmalpflege die Sanierungskosten auf 63 000 Euro. Einen Eigenanteil in Höhe von 25 200 Euro kann der Denkmalpfleger in seinem Haushalt unterbringen. Fehlen also noch 37 800 Euro. Für diese Summe hat Bremen einen Förderantrag in Berlin gestellt - bei Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Ob das gewünschte Geld aus ihrem Denkmalpflegeprogramm nach Bremen fließt, darüber wird laut Kulturressort voraussichtlich im Frühjahr entschieden.

Schon nach dem Tode Bismarcks im Jahr 1898 waren Pläne aufgekommen, ihn in Bremen mit einem Denkmal als Symbolfigur der nationalen Einheit zu würdigen. Wie das oft so ist, zog sich die Sache ein wenig hin. Wichtigster Geldgeber und Spendensammler für das Projekt war einmal mehr der Unternehmer, „Petroleumkönig“ und stadtbildprägende Mäzen Franz Ernst Schütte (1836 bis 1911). 1904 ging der Auftrag an den zu jener Zeit deutschlandweit geschätzten Bildhauer Adolf Ritter von Hildebrandt (1847 bis 1921).

Erst 1908 war das Denkmal fertig, 1910 wurde es enthüllt. Der Künstler stellte das Reiterstandbild auf einen sehr hohen Sockel. Auf einen sechs Meter hohen Sockel, um genau zu sein. Eben dieser Sockel sorgt nun für die Probleme. Denn verblendet wurde er mit Untersberger Marmor, einem „Kalkstein aus der Gegend um Salzburg“, der - wie es im Sachstandsbericht des Kulturressorts heißt - wegen des rauen bremischen Klimas „bereits 1919 so angegriffen war, dass er eine Kupferabdeckung erhielt“.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Bismarck-Denkmal an der Nordseite des Doms eingemauert. Im Jahr 1952 stellten die Bremer es auf Wunsch von Nachkriegsbürgermeister Wilhelm Kaisen (SPD, 1887 bis 1979) und gegen den Willen der SPD-Fraktion wieder auf den Sockel. „Aus Kostengründen“ aber (so das Ressort) wurde die Kupfereindeckung eingespart. „Der seitdem ungeschützte Sockel ist durch Witterungseinflüsse in seiner Substanz stark geschädigt und muss abgedeckt sowie statisch ertüchtigt und saniert werden“, heißt es nun. Ziel sei es, den Sockel „authentisch“ zu erhalten - sprich: das Material bleibt gleich.

Das Bremer Bismarck-Reiterstandbild gilt als kunsthistorisch bedeutsam. Es sei „deutschlandweit von besonderer Bedeutung“, denn die „Darstellung zu Pferd“ war eigentlich regierenden Häuptern vorbehalten. Während der Kopf des Pferds sich zum Domshof hin wendet, blickt Bismarck mehr in Richtung Marktplatz - ein kompositorischer Kunstgriff, der das Standbild lebendig wirken lässt. Der leicht stilisierte Bismarck sitzt fest im Sattel. Seine Höhe verlangt es, dass zu ihm aufgeschaut wird. Das Bismarck-Denkmal, es ist nicht zuletzt auch ein Dokument seiner Entstehungszeit.