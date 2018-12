„Mein Kunst-Stück“ mit Marikke Heinz-Hoek und ihrem Video „Sinnendes Pferd“

„Man möchte meinen, das Pferd träumt oder sinniert“, sagt Marikke Heinz-Hoek. „Sinnendes Pferd“ heißt auch ihr Video, das sie in unserer Serie vorstellt.

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Sinnendes Pferd“ heißt Marikke Heinz-Hoeks ruhiges Video von 2013, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Die sich wiederholende Sequenz zeigt ein Pferd, das aus seiner Box heraus in die Wintersonne blinzelt.

„Man möchte meinen, das Pferd träumt oder sinniert“, sagt Heinz-Hoek. „Vielleicht erinnert es sich an den Sommer.“ Unverwandt blickt das weiße Pferd in die gleiche Richtung. Ab und zu spielt ein leiser Luftzug mit der Mähne. Eine sanfte Zeitlupe verlangsamt die wenigen Bewegungen der Sequenz und macht jeden Augenaufschlag sichtbar. Die natürlichen Farben wurden im Video „Sinnendes Pferd“ durch ein Blau ersetzt. „Blau ist die Farbe der Sehnsucht und der Romantik“, sagt Heinz-Hoek.

Rund 20 Minuten filmte die Bremerin das Pferd. Wenige Minuten wählte sie aus, um diese als Wiederholung kaum merkbar hintereinander zu schneiden. „Der Zustand, in dem das Pferd ist, genügt. Mehr Handlung braucht es nicht“, sagt die Künstlerin. Der ruhige Blick in „Sinnendes Pferd“ ist exemplarisch für ihre Video-Arbeiten. Hektik oder schnelle Schnitte finden sich darin nicht.

„Es ist derzeit mein Lieblingswerk“, sagt Heinz-Hoek. „Ich bin von klein auf eine Pferdefreundin. Obwohl ich eher ein ängstliches Kind war, hatte ich nie Angst vor Pferden.“ Abends durfte die gebürtige Ostfriesin manchmal ein Stück auf den Arbeitspferden einer benachbarten Baumschule reiten. „Das war das erhebendste Gefühl, das man sich vorstellen kann.“ Oft blieb sie noch auf der Weide, während die Pferde grasten. Das Thema Erinnerung zieht sich durch viele ihrer Arbeiten, egal ob Zeichnung, Malerei oder bewegtes Bild. „Über Erinnerung kann man in sich sehr viel für die Zukunft entwickeln“, sagt die Künstlerin, „etwa indem man reflektiert und Dinge in Gedanken noch einmal erlebt“.

Als Kind tat Heinz-Hoek nichts lieber als zu zeichnen. Bereits mit dreieinhalb Jahren bemalte die 1944 am Niederrhein geborene und in Ostfriesland aufgewachsene Künstlerin jedes Blatt und jeden Zettel. Auf Anraten der Eltern entschloss sie sich später zu einem Modedesign-Studium und absolvierte vorab die dafür nötige Schneiderlehre. Nach ihrem Kunststudium arbeitete Heinz-Hoek einige Jahre als Lehrerin. Das Zeichnen führte sie konsequent weiter und hatte 1969 ihre erste Ausstellung. Heute sieht sie sich als eine bildende Künstlerin, die auch Videofilme macht.

Regelmäßig geht Heinz-Hoek in ihr hauseigenes Atelier, um ihre Ideen umzusetzen. „Die Freiheit, die einem dieses Leben gibt, ist ein Privileg“, sagt sie. Man müsse sich aber mit der Schwierigkeit des Broterwerbs auseinandersetzen und damit, wie man von der Kunst leben kann. Kontinuität zu zeigen und eine gewisse Qualität nach außen zu bringen, das ist für Heinz-Hoek das Wichtigste.

Ob wir Kunst brauchen? – „Ja, sie ist ein Lebensmittel, ein Kulturgut, ein Wissensgut. Wie schon die Höhlenmalereien zeigen, scheint es etwas Elementares zu sein.“ Zu den Künstlern, die für Wahlbremerin besonders bedeutend sind, zählen die US-Amerikanerin Jenny Holzer und der Franzose Christian Boltanski. Holzer so findet Heinz-Hoek, transportiere auf eine tolle Weise Text in ihre Kunst und Boltanski beschäftigt sich ebenfalls mit dem Grundthema Erinnerung in seinen sehr bewegenden Installationen.

Wenn Heinz-Hoek jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge ein Video per kosmischem Datentransfer an den russischen Regisseur Andrei Tarkowski (1932 bis 1986). „Als Dank für seine entschleunigenden Filme, seine unmerklich langsamen Zooms und seine poetische Bildsprache, die mir jedes Mal eine große Inspiration waren.“