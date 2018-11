Sammelbildchen für Schokolade im Overbeck-Museum

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Der Maler Fritz Overbeck (1869 bis 1909) gehörte zu den fünf Gründungsvätern der Künstlerkolonie Worpswede. Als „Worpsweder“ wurde der Künstler, der sich 1905 in Bröcken bei Vegesack niedergelassen hat, bekannt. Doch es gibt auch etliche weniger bekannte Seiten des Malers, sozusagen einen „unbekannten“ Overbeck.

Das Overbeck-Museum an der Alten Hafenstraße 30 in Vegesack, das dem Künstler und seiner Frau Hermine Overbeck-Rohte (1869 bis 1937) gewidmet ist, macht immer mal wieder darauf aufmerksam. So wie jetzt zum Beispiel in der beliebten Reihe „Bild des Monats“, in der das Team um Museumsleiterin Dr. Katja Pourshirazi Monat für Monat ein neues Werk in den Fokus rückt.

Nun, das „Bild des Monats“ im November ist ein Bild, das ein wenig aus dem Rahmen fällt. Die Gouache mit dem Titel „Drei Birken“ wirkt so ganz anders als die Landschaftsdarstellungen, die sonst von Fritz Overbeck bekannt sind. „Kein Wunder, denn dieses Bild hatte einen besonderen Zweck“, sagt Museumsleiterin Pourshirazi. „Es sollte für die Schokoladenfirma Stollwerck als Sammelbildchen reproduziert werden.“

Solche Sammelbilder – später zuweilen einfach „Zigarettenbilder“ genannt – waren im ausklingenden 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein weit verbreitetes Werbemittel. Sammelfieber zieht immer.

Und einst war auch die Kunst ein großes Sammelbildthema, Fußballkünstler gab es ja noch nicht in dem Maße wie heute. Pourshirazi: „Schon lange vor den legendären ,Panini‘-Alben waren im 19. Jahrhundert die kleinen Bildkärtchen von Stollwerck begehrt bei Kindern und Erwachsenen. Es wurde fleißig gesammelt und getauscht. Namhafte Künstler steuerten ihre Motive für die Sammelbilder bei, darunter auch die Worpsweder Maler.“

Kurzum: „So malte Fritz Overbeck hier ganz anders, geradezu plakativ, die Worpsweder Birken – ein erster Entwurf, gedacht für eine spätere maschinelle Reproduktion im kleinen Kärtchen-Format, als nette Beigabe zur Schokolade.“

Ausgewählt hat das neue „Bild des Monats“ Stephanie Gräser, die seit zwei Jahren als Museumspädagogin im Overbeck-Museum arbeitet. Sie begleitet nicht allein Schulklassen und Kindergartengruppen durch die Ausstellung und leitet die Kinder beim Malen an – sie hat auch maßgeblich den neuen Multimediaguide des Hauses mit vorbereitet.

Wie gewohnt, gibt es auch wieder Kurzführungen zum „Bild des Monats“. Am Mittwoch, 7. November, und am Donnerstag, 15. November, präsentiert Pourshirazi eine „intensive Bildbetrachtung mit Fakten und Geschichten“ rund um das ausgewählte Werk. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Die Führung kostet zwei Euro plus Museumseintritt.

Kreuzfahrt auf dem Theaterschiff

„Ahoi, die Kreuzfahrer kommen! – Captain Comedy packt aus.“ Mit diesem Programm kommt der Stand-up-Comedian Michael Eller auf das Bremer Theaterschiff (Tiefer). Sein Gastspiel beginnt am Mittwoch, 14. November, um 20 Uhr.

„Eller ist Kreuzfahrt-Experte“, sagt ein Theaterschiffsprecher. Auf mehr als 40 Reisen mit Schiffen der „Aida“-Flotte habe der Künstler „als Gast-Komiker in mehr als 150 Shows schon gut 100 000 Passagiere auf der ganzen Welt“ unterhalten. Und sie dabei „mit dem wachen Auge eines Uno-Inspektors studiert“. Denn das gibt Stoff für neue Programme.

Also: „Nun wirft der Klabautermann der deutschen Comedy-Szene den Anker und bringt den geballten Wahnsinn der Kreuzfahrtindustrie an Land.“ Was ja nicht ganz stimmt, denn das Theaterschiff liegt ja nicht an Land, sondern auf der Weser. Aber wir wollen hier nicht kleinlich sein, jedenfalls nicht sehr.

Großherzig heißt es in einer Vorschau auf Ellers Bremer Auftritt: „Mit analytischer Beobachtungsgabe und außerordentlichem Geschick für Wortwitz und Komik nimmt der Zen-Meister der Dialekte sein Publikum mit auf seine irrwitzige Reise rund um die Welt und wechselt dabei spielerisch von bildhaftem Blödsinn über bitterböse Satire und messerscharfen Sarkasmus bis zu eloquenter Sprachakrobatik.“

Es geht um „alle möglichen, meist aber die eher unmöglichen Varianten menschlichen Verhaltens in den schönsten Wochen des Jahres – dem Urlaub auf einem Luxus-Liner“. Karten für die Kreuzfahrt-Comedy auf dem Theaterschiff kosten nach Angaben des Sprechers 20 Euro.