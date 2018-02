Samba-Tanz, Trommeln und Aliens - Karneval in Bremen

Bremen - Space Cowboys, Aliens und Stelzentänzer: In farbenfrohen Kostümen sind am Samstag beim Samba-Karneval mehr als 100 Masken-Gruppen durch Bremen getanzt.

Tausende Schaulustige verfolgten am Straßenrand den bunten Umzug der Tänzer und Trommler, die unter anderem mit Planetenhüten und silbernen Helmen verkleidet waren. Die Teilnehmer des Samba-Karnevals kamen aus Deutschland, Holland, England, Dänemark und der Schweiz. Das teilten die Veranstalterin, die Initiative Bremer Karneval, mit.

Samba-Karneval in Bremen Unter dem Jubel mehrerer zehntausend Zuschauer sind am Sonnabend beim 33. Samba-Karneval fast 60 Gruppen durch die Bremer Stadt gezogen. © Steffen Koller Das Spektakel wird seit 1986 in der Hansestadt organisiert und und zieht jährlich Tausende Zuschauer an. Den Veranstaltern zufolge ist es einer der größten Samba-Karnevale Europas. In diesem Jahr hieß das Motto "Verschollen im Weltraum". dpa