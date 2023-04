Samba, Sonne, Sensationen: So verrückt ist der Karneval in Bremen 2023

Von: Marcel Prigge

Teilen

Menschen verkleidet als Ameisen? Auf dem Bremer Samba-Karneval ein durchaus normales Bild. Am Samstag, 22. April 2023, ging es für die Freunde der guten Verkleidung durch das Bremer Viertel. © Nord-West-Media TV

Der Samba-Karneval in Bremen lockt auch in diesem Jahr Tausende Menschen an. So verrückt wurde bei bestem Wetter durch das Viertel getanzt.

Bremen – Der Samba-Karneval ist zurück in Bremen: Am Samstag, 22. April 2023, durften sich die Feierwütigen erstmals wieder ohne Coronaauflagen in den Straßen der Hansestadt treffen. Dieses Mal ging es nicht wie sonst üblich durch die Innenstadt, sondern durch das Viertel.

Samba-Karneval 2023 in Bremen: So verrückt wurde durchs Viertel getanzt

In diesem Jahr sind bis zu 40000 Menschen in der Hansestadt für ein buntes und lautes Spektakel erwartet worden. Auf mehreren Bühnen traten Samba-Gruppen auf. Trommelnde Musiker, Stelzen-Artisten und kostümierte Besucher zogen ab 14 Uhr beim Straßenkarneval durch das Viertel.

Mehr als 1000 Künstler aus ganz Europa waren beim Samba-Karneval 2023 in Bremen zu sehen. © Nord-West-Media TV

Vor Corona ging der – laut Veranstalter – größte Samba-Karneval Europas immer zur normalen Narrenzeit rund um den Rosenmontag über die Bühne. Doch in diesem Jahr weichen die Veranstalter auf den April aus und rechneten sich dabei größere Chancen für gutes Wetter aus.

Im Jahr 2021 musste aufgrund der Pandemie der Samba-Karneval in Bremen umplanen. Es gab kein Straßenkarneval, keinen Umzug, keine Eröffnungsinszenierung auf dem Marktplatz.

Samba-Karneval in Bremen 2023: Mehr als 1000 Künstler aus Europa erwartet

Dass die Idee wohl nicht die schlechteste war, zeigt ein Blick auf das Thermometer: Bis zu 21 Grad und Sonnenschein sind am Samstag in Bremen erwartet worden.

Bis zu 40000 Menschen sind in Bremen anlässlich des Samba-Karnevals 2023 erwartet worden. © Nord-West-Media TV

Noch eine Neuerung hat es in diesem Jahr gegeben: Anstatt eines großen Umzugs durch die Stadt wurde der diesjährige Samba-Karneval eher als festivalartiger Straßenkarneval zelebriert. Mit Bühnen an mehreren Plätzen und vielen kleinen Paraden. Insgesamt nahmen mehr als 1000 Künstler unter anderem aus Polen, England und Dänemark an den Festivitäten teil.