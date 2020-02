„Im Rausch der Liebe“: Bremer Samba-Karneval zeigt farbenprächtige Show

Rückkehr aus dem Fischernetz

Der zwölfte Schlag der Dom-Uhr hallt über den Marktplatz. Der Klang von einigen hundert Trommeln schwillt an. „Im Rausch der Liebe“ lautet das Motto des Bremer Samba-Karnevals, dessen Umzug am Sonnabend nach verschiedenen Schätzungen 20.000 bis 30.000 Zuschauer an der Strecke miterleben.