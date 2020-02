30.000 Zuschauer feiern in Bremen Samba-Karneval „im Rausch der Liebe“

Der Samba-Karneval in Bremen hat wieder zahlreiche Zuschauer in seinen Bann gezogen. 65 Fußgruppen zogen von der Innenstadt ins Viertel.

Bremen - „Im Rausch der Liebe“ lautete das Motto des Bremer Samba-Karnevals 2020. Zur Eröffnung ist eine dramatische Geschichte auf dem Marktplatz zu sehen gewesen. Die Liebe (Miriam van der Neut) verabschiedete sich von unserer Welt. Sie flüchtete in ein Fischernetz und wurde nach oben gezogen. Unten riefen dunkle Gestalten üble Dinge. Falsche Liebende, die immer lächeln, traten auf, aber auch Lichtgestalten, die Freude, Musik und Tanz in die Welt brachten. Am Ende holte das singende Publikum die Liebe wieder in die Welt.

Es war trocken und auch die Sonne kam mal durch, hervorragendes Wetter für den Samba-Karneval und die 30.000 Schaulustigen an der Strecke in Bremen. 65 Fußgruppen machten sich auf den Weg. Aufwendige Kostüme waren auf der Bühne zu sehen, über die es vom Marktplatz in Richtung Viertel ging.

Bremer Samba-Karneval mit ganz viel Rhythmus unterwegs

Dargestellt war alles, was im engeren oder auch weiteren Sinn mit Liebe zu tun hat: die Wolke sieben, Frösche, einer Flamme folgende Motten und Nachtfalter, Schmetterlinge und die Farben des Regenbogens und auch der Konsumrausch als schlechter Liebesersatz.

Trommler und Menschen mit Trillerpfeifen gaben die jeweilige Samba-Nummern an und zeigten mit ihren Händen manchmal den Rhythmus. Auch Einzeldarsteller liefen mit, darunter eine Frau, die ihr elegantes schwarzes Kleid mit roten Herzen und Feder sowie Spielkarten verziert hatte.

Rubriklistenbild: © Martin Kowalewski