Das Salz und die Lösung

Bund fördert Denkmalschutzprojekte mit 433 000 Euro

+ Das Haus Heineken an der Sandstraße 3 liegt in Dom-Nähe und ist heute Dienstsitz des Landeskonservators. Das Haus sollte 1973 für ein Parkhaus abgebrochen werden – stattdessen zog 1974 die Denkmalpflege ein. Foto: KUZAJ

Bremen – Das Problem ist nicht zu übersehen: Salze im Mauerwerk. Das ist eine Belastung für das historische Bauwerk – für den Dienstsitz des Landesdenkmalpflegers an der Sandstraße in der Bremer Altstadt. In dem Backsteingiebelhaus lebte einst der Bremer Bürgermeister Christian Abraham Heineken (1752 bis 1818). Es gehört zu den letzten Häusern mit spätgotischer Bausubstanz in Bremen und hat die älteste erhaltene bemalte Holzdecke der Stadt. Für das bedrohliche Salz-Problem ist nun eine Lösung in Sicht. Das Haus gehört zu fünf Denkmalschutzprojekten in Bremen und Bremerhaven, die der Bund mit 433 000 Euro fördert.