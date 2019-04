Die Unfallkasse ist vielen Nutzern unbekannt

Den Weserblick im Rücken: Verwaltungsleiterin Anke Deters und Geschäftsführer Sven Broska in den Räumen der Unfallkasse der Freien Hansestadt Bremen in der Überseestadt.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Im Falle eines Arbeits- oder Wegeunfalls und bei Berufskrankheiten sind die Angestellten des öffentlichen Dienstes, aber auch Schüler sowie Blut- und Organspender in Bremen und Bremerhaven bei der Unfallkasse (UK) Freie Hansestadt Bremen gesetzlich unfallversichert. Mehr als 16.000 Unfälle wurden 2018 gemeldet, davon gut 12.000 mit Schülern. Geschäftsführer Sven Broska und Verwaltungsleiterin Anke Deters sprechen über die Lage vor Ort.

Ich habe den Eindruck, dass nur wenige Leute die UK Bremen kennen, obwohl doch viele von Ihrem Versicherungsschutz profitieren?

Deters: Das stimmt. Die Leute merken erst, dass es uns gibt, wenn sie durch einen Arbeits- oder Wegeunfall oder auch bei einer Berufskrankheit selbst betroffen sind. Sie sehen uns nicht als Lohnabzug auf der Gehaltsabrechnung. Die Beiträge werden vom Land Bremen und deren Gesellschaften bezahlt. Die gesetzliche Unfallversicherung ist eine der fünf Säulen in der Sozialversicherung. Die Kinder sind zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule gesetzlich unfallversichert. Menschen, die privat Angehörige pflegen, wissen häufig auch nicht, dass sie bei uns gesetzlich unfallversichert sind. Auch Haushaltshilfen ab 450 Euro Monatseinkommen müssen bei uns angemeldet werden.

Was für Besonderheiten erleben Sie als UK Bremen im Stadtstaat Bremen?

Broska: Wir haben weniger Fläche als zum Beispiel Niedersachsen. Dort gibt es mehr Wegeunfälle mit Autos, denn dort sind die Wege länger. In Bremen sind die Fälle auch weniger kostenintensiv. In Niedersachsen passieren Unfälle oft auf der Landstraße, in Bremen im langsameren Stadtverkehr. Durch die ehemaligen Werften treten in Bremen noch heute viele Asbest-Erkrankungen auf.

Das Profil Ihrer Mitgliedsunternehmen ist sehr breit. Wie gehen Sie konkret mit den sehr verschiedenen Sicherheitsanforderungen um?

Broska: Wir haben alle Facetten, die Schulen, die Kindergärten, die Universität, die kommunalen Krankenhäuser, das Theater, die Messehallen und den Zoo am Meer. Bei der Fütterung der Eisbären im Zoo am Meer muss natürlich der Bär im Käfig bleiben. Bei der Arbeit im Kindergarten können die Türscharniere gefährlich sein.

Am besten ist sicher der Unfall, der gar nicht erst passiert. Wie sieht Präventionsarbeit bei Ihnen aus?

Deters: Wir haben in Zusammenarbeit mit der Werkstatt Bremen die Verkehrswege besprochen und geändert. Sichere Wege sind mittlerweile ein Thema in mehreren Branchen. Wir versuchen auch in Seminaren, die Beschäftigten für das Thema Arbeitssicherheit zu sensibilisieren. Es geht aber auch um Rückenschonung oder Gefährdungen der Psyche.

Broska: Wir stellen Erste Hilfe in unseren Mitgliedsbetrieben sicher und haben das Thema auch flächendeckend in die Schulen getragen. Wir bilden Schulsanitäter aus und fördern damit auch das soziale Klima. Um dies zu erreichen, gibt es den Wettbewerb „Hand aufs Herz“ für Schulsanitäter. Er findet dieses Jahr am 2. Juli zum zwölften Mal statt. Wir waren die ersten, die sowas veranstaltet haben, und es gibt bereits Nachahmer.

Haushaltsvolumen liegt bei 17 Millionen Euro

Sven Broska (43) kam 2006 zur Unfallkasse Bremen und war zunächst als stellvertretender Geschäftsführer tätig. Seit dem 1. Oktober 2011 ist er Geschäftsführer. Sven Broska ist Verwaltungswirt und Wirtschaftsjurist. Vorher war er bei der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Oldenburg–Bremen tätig. Er lebt in Syke.

Verwaltungsleiterin Anke Deters (54) ist Fachgehilfin in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen und Personalfachkauffrau. Sie ist seit 2008 als Verwaltungsleiterin bei der UK Bremen. Vorher war Anke Deters beim Klinikverbund Gesundheit-Nord als stellvertretende Personalleiterin tätig. Sie wohnt in Kirchweyhe.

Insgesamt beschäftigt die Unfallkasse Bremen 40 Mitarbeiter. Das Haushaltsvolumen für erbrachte Leistungen, Prävention sowie Verwaltungs- und Verfahrenskosten liegt bei gut 17 Millionen Euro. Die Unfallkasse wird vom Land Bremen und dessen Eigenbetrieben finanziert.