Vom Bremer Flughafen mit Ryanair nach Zadar

Bremen - Ryanair hat am Dienstag den Flugbetrieb zwischen Bremen und der Stadt Zadar in Kroatien aufgenommen. Im Juli und August wird diese Strecke zweimal wöchentlich bedient, teilt der irische Billigflieger mit.

„Ryanair-Kunden in Bremen können diesen Sommer aus 19 Verbindungen wählen“, erklärte Johannes Römer von Ryanair zum ersten Flug auf der neuen Strecke nach Zadar.

Die fünftgrößte Stadt Kroatiens ist nicht nur bekannt wegen ihres geschichtlichen Reichtums und ihrer atemberaubenden Natur geworden, sondern auch wegen des pulsierenden Nachtlebens, schreibt der Flughafen in seiner Mitteilung.

Die Flieger starten von Bremen am Freitag um 6.25 Uhr und am Montag um 16.45 Uhr. Die Rückflüge von Zadar nach Bremen finden am Freitag um 8.45 Uhr und am Montag um 19.05 Uhr statt. Die Flugzeit beträgt rund zwei Stunden.

Insgesamt können Passagiere im Rahmen des Sommerflugplans 45 Ziele von Bremen aus anfliegen.