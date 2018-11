Mit Ryanair ab Bremen: Der Sommerflugplan 2019

Bremen - Die Billigfluggesellschaft Ryanair hat am Donnerstag den Sommerflugplan 2019 für ihren Standort Bremen veröffentlicht. Einige Ziele werden demnach öfter als im Jahr zuvor angeflogen.

Ab Ende März können insgesamt elf Ziele in sieben Ländern ab Bremen mit Ryanair erreicht werden. Durch zum Teil erhöhte Frequenzen haben Reisende im kommenden Sommer die Möglichkeit, ihre An- und Abreise flexibler zu gestalten. Erhöht wurde im Vergleich zum Sommer 2018 die Frequenz nach Thessaloniki, Porto, Stockholm, Barcelona und Faro um jeweils einen Flug in der Woche. Verdoppelt hat Ryanair die Frequenz ins andalusische Malaga von zwei wöchentlichen Flügen auf vier Flüge pro Woche. Buchbar sind die Tickets ab sofort ab 9,99 Euro unter www.ryanair.com/de/de, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Ryanair-Ziele ab Bremen im Sommerflugplan 2019

London Stansted: zwölfmal/Woche

Palma de Mallorca: täglich

Barcelona/Girona: viermal/Woche

Malaga: viermal/Woche

Alicante: dreimal/Woche

Faro: dreimal/Woche

Stockholm/Skavsta: dreimal/Woche

Porto: dreimal/Woche

Mailand/Bergamo: zweimal/Woche

Thessaloniki: zweimal/Woche

Vilnius: zweimal/Woche

Mehr zum Thema: Ryanair zieht Maschinen aus Bremen ab

Rubriklistenbild: © dpa