Ein Rundgang mit viel Kritik

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Was aus der Bremer Innenstadt wird, das liegt Bürgerschaftspräsident Christian Weber am Herzen – das ist nicht zuletzt bei der Diskussion um Zukunft und Neugestaltung des Domshofs zu spüren. Nun tut sich gerade jetzt sehr viel in der Innenstadt. Wie berichtet, stehen große Veränderungen an, es geht um einen radikalen Wandel.

Vom Sparkassen-Areal bis zur von Kurt Zech geplanten „City-Galerie“, vom Lloydhof bis zum „Bremer Carree“, vom „Jacobs-Hof“ bis zum Kontorhaus Langenstraße („Balge-Quartier“) – die Bremer City wird sich in den nächsten Jahren so stark verändern wie selten zuvor. Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei mehr als einer Milliarde Euro.

Anlass genug für einen Spaziergang – aber nicht für irgendeinen beliebigen. Ein Rundgang mit Inhalt sollte es schon sein für den Parlamentspräsidenten. Detlef Kniemeyer, der ehemalige Leiter des Bremer Stadtplanungsamtes, führte Weber durch die Innenstadt.

Die Route führte vom Haus der Bürgerschaft zur Balgebrückstraße, von dort dann über die Dechanatstraße zur Violenstraße – und weiter über den Brill und die Martinistraße zurück zum Marktplatz.

Kniemeyer zeigte dem Präsidenten einige neuralgische Punkte. So zum Beispiel den Brückenkopf der Wilhelm-Kaisen-Brücke an der Balgebrückstraße, die Verkehrsführung an der Bürgermeister-Smidt-Straße und die Langenstraße, die noch immer als planerisch „unvollendet“ gilt. Dabei war sie einst die Hauptstraße der Altstadt. Heute wird sie von der Martinistraße in zwei Teile getrennt.

„Nicht seelenlos und nicht herzlos.“ So wünscht Weber sich die Innenstadt. Bei seinem Rundgang hatte der Sozialdemokrat übrigens nicht immer die großen Pläne, die Millionen-Projekte im Blick – er guckte auch aufs Detail. An der Rückfront des Gebäudes der Staatsanwaltschaft (am Ende der Buchtstraße) etwa missfielen ihm Wildwuchs auf Verkehrsinseln und eine Treppe, die offensichtlich abgebrochen worden war – und bis heute unvollständig geblieben ist. Kleinigkeiten, die auch ihre Wirkung entfalten.

Am Marktplatz kritisierte Weber, dass Lastwagenfahrer offenbar zunehmend den Weg übers Hanseatenkreuz wählen – weil sie befürchten, direkt am Schütting nicht durchzukommen. Kniemeyer: „Dabei ist der Untergrund direkt vor dem Haus Schütting einst extra mit härteren Materialien gepflastert worden.“ Und es lässt sich anfügen, dass das Hanseatenkreuz im Herzen des Marktplatzes nicht für den Fahrzeugverkehr gemacht worden ist. Schon gar nicht für schwere Laster.

Und am Ende? Nun, ein Fazit stand natürlich am Ende des (insgesamt zweistündigen) Weber-Kniemeyer-Spaziergangs. Der Bürgerschaftspräsident formulierte es so: „Bremen hat viele Ecken, die wirklich schön sein könnten – man muss nur endlich das vorhandene Potenzial nutzen! Unsere Innenstadt hat eindeutig zu wenige Flaniermeilen, viele Straßen sind für Fußgänger einfach nicht einladend.“

Gerade das wiederum soll sich ja durch einige der Millionen-Projekte ändern. Ein Beispiel dafür ist das „Balge-Quartier“ des Investors Dr. Christian Jacobs, der für den Brückenschlag von der Obernstraße in Richtung Weser knapp 100 Millionen Euro ausgeben möchte.

Für Jacobs ist „Aufenthaltsqualität das Entscheidende“. Es gehe nicht mehr „primär“ ums Einkaufen, sagte er jüngst bei einem Besuch in Bremen. „Kommunikation, Wohnen“ – das seien die wichtigen Punkte.