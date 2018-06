Rundgang von Bryan Ferry durch ein „great museum“

Besuch in der Bremer Kunsthalle

+ © Marcus Meyer/Kunsthalle Bremen Kunsthallen-Direktor Christoph Grunenberg (l.) und Sänger Bryan Ferry vor einem Stillleben in der Niederländer-Ausstellung. © Marcus Meyer/Kunsthalle Bremen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. In den 60ern hat er Kunst studiert, unter anderem bei dem britischen Maler und Pop-Art-Pionier Richard Hamilton. Berühmt wurde er in den 70ern als Sänger – erst mit „Roxy Music“, dann auch solo. Und das Interesse an der Kunst, es ist geblieben bei Bryan Ferry („Slave to Love“).