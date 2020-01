Rundgänge und Begegnungen

Umfangreiches Bremer Programm zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus

+ Mitten in Bremen: Eine NSDAP- und SA-Veranstaltung auf dem Marktplatz im Jahr 1938. Foto: STAATSARCHIV BREMEN

Bremen – In wenigen Tagen ist es 75 Jahre her, dass Soldaten der Roten Armee die wenigen Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau befreiten. Mit Blick auf die Befreiung feiert Deutschland jedes Jahr am 27. Januar den „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“. In Bremen gibt es wieder ein Programm zum Gedenktag – mit Vorträgen und Rundgängen, Aufführungen und Filmvorstellungen, Gesprächsrunden und Zeitzeugen-Begegnungen. Einmal mehr reicht das Bremer Programm bis weit in den Monat März hinein.