Bummel auf dem Freimarkt: Waffen sind verboten

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Alle Jahre wieder ein Thema – die Sicherheit auf dem Freimarkt. Es gelten klare Regeln. Und auf die Kritik am unübersichtlichen Gedränge am Nordausgang des Hauptbahnhofs haben die Behörden reagiert. Der 983. Bremer Freimarkt beginnt am Freitag, 19. Oktober. 17 Tage lang geht‘s dann auf der Bürgerweide rund – bis einschließlich Sonntag, 4. November. Die Organisatoren erwarten etwa vier Millionen Besucher.

„Herzlich willkommen!“ Am Nordausgang, der ja eigentlich das Tor zum Haupteingang des Volksfests ist, gibt es jetzt wieder einen Schriftzug, der die Besucher empfängt. Der fehlte im vorigen Jahr, Schaustellervertreter hatten sich sehr darüber geärgert.

Vor und hinter dem Nordausgang verabreden sich viele Freimarktsfans (auch und gerade aus dem Umland), um anschließend gemeinsam über den Rummel zu bummeln. Viele Menschen, die zeitweilig stehenbleiben. Andere, die zum Volksfest drängen. Wieder andere, die nach Hause wollen – eine Gemengelage, die in der Vergangenheit oft für unübersichtliche Situationen gesorgt hat. Sicherheitsdienste und Polizisten baten Besucher zuweilen darum, sich doch woanders hinzustellen.

Es könne nicht darum gehen, Besucher „in die Ecke zu drängen“. Stattdessen müsse Platz für sie geschaffen werden, damit sie sich treffen können, so die Schausteller im vergangenen Jahr. Nun ist der Bereich am Nordausgang „neu gestaltet“ worden, sagt Marita Wessel-Niepel, im Wirtschaftsressort Leiterin der Abteilung für Gewerbe- und Marktangelegenheiten. Es gebe mehr Platz, alles wirke ansprechender. Gleichwohl – auf der offiziellen Homepage des Freimarkts steht nach wie vor der Rat: „Verabreden Sie sich nicht an dem stark frequentierten Nordausgang des Hauptbahnhofs, sondern wählen sie einen anderen Treffpunkt.“

+ Ein Karussell-Clown auf der Bürgerweide. Damit auf dem Freimarkt auch immer alles lustig bleibt, müssen sich alle Besucher an ein paar Regeln halten. © Kuzaj

Ratschläge hat auch die Polizei, gerade mit Blick auf die Sicherheit. „Auf dem Freimarkt sind Waffen, Glasflaschen, Fahrräder und Hunde nicht erlaubt“, so Polizeisprecherin Franka Haedke. Und: „Bei Zuwiderhandlung droht ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro. Verboten ist auch das Tragen von Kleidung, die mit Abzeichen und Emblemen von Motorradgruppierungen versehen ist.“ Drohnen sind ebenfalls nicht erwünscht.

Die Polizei wird auf dem Freimarkt Bodycams einsetzen – wie schon auf der Osterwiese im Frühjahr. Gedacht sind sie „als ergänzendes Element der Deeskalation und als Mittel der polizeilichen Eigensicherung“, so Haedke. „Mit den anlassbezogenen Aufzeichnungen sollen potenzielle Gewalttäter abgeschreckt werden, da die aufgezeichneten Daten auch in einem sich anschließenden Strafverfahren verwendet werden dürfen.“

Die Polizei schicke „wie in den vergangenen Jahren“ uniformierte und zivile Kräfte auf die Bürgerweide. Haedke: „Die Behörden bewerten die Sicherheitslage täglich neu, es gibt zur Zeit keine konkrete Gefährdung für den Freimarkt.“

Vor den Zelten und der Halle 7 gibt es Taschenkontrollen

An den sechs Eingängen, an den Notausgängen und auf der Freimarktsfläche selbst wird zudem ein privater Sicherheitsdienst eingesetzt. „Die Mitarbeiter der Sicherheitsdienste sind auch Ansprechpartner für Besucher. Sie stehen im engen Kontakt mit der Polizei“, so Haedke. An den Zelteingängen und in Halle 7 werden Besucher und Taschen kontrolliert.

Wer bedroht oder bedrängt wird, soll „durch lautes Schreien auf sich aufmerksam machen“ und die Polizei über 110 alarmieren, heißt es. Die Freimarktswache der Polizei liegt zwischen der Stadthalle (ÖVB Arena) und den Messehallen. Sie öffnet in der Zeit von 13 bis 23.30 Uhr, freitags und sonnabends bis 0.30 Uhr.

Das „Kinderfundbüro“ des Roten Kreuzes hat sich als Anlaufstelle für verzweifelte Eltern und für „Kinderfinder“ bewährt. Es liegt neben der Rotkreuz-Sanitätsstelle an der Theodor-Heus-Allee, etwa auf halber Höhe zwischen Nordausgang und Findorffstraße. Öffnungszeit: 13 bis 21 Uhr. Erfahrungsgemäß werden hier während der 17 Freimarktstage etwa 25 Findelkinder abgegeben und von ehrenamtlichen Rotkreuz-Mitarbeiterinnen betreut, bis die Eltern kommen.

Der 983. Bremer Freimarkt dauert vom 19. Oktober bis 4. November. Öffnungszeiten: täglich 13 bis 23 Uhr; freitags und sonnabends bis 24 Uhr. Dienstag, 30. Oktober, ebenfalls bis 24 Uhr. Am Premierentag öffnen die Buden und Karussells um 16 Uhr.