Neues „Bild des Monats“ im Overbeck-Museum von Hermine Overbeck-Rohte

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Mehrere Monate lang hielt sich die lungenkranke Malerin Hermine Overbeck-Rohte (1869 bis 1937), die Frau des Malers Fritz Overbeck (1869 bis 1909), im Winter 1910/11 im Sanatorium in Wyk auf Föhr auf. „Wichtigstes Heilmittel waren hier die sogenannten Liegekuren – das Ausruhen im Liegestuhl in der frischen, salzhaltigen Seeluft“, sagt Dr. Katja Pourshirazi, die Leiterin des Vegesacker Overbeck-Museums.

Die zu diesem Zweck gebauten Liegehallen am Strand von Föhr hat die Malerin auf einem ihrer Gemälde festgehalten – „hübsche, reetgedeckte Häuser, in denen zahllose Patienten auf Genesung hofften“, so Pourshirazi. Das Gemälde „Liegehallen auf Föhr“ ist im Overbeck-Museum nun „Bild des Monats“.

„Das sorgfältig komponierte Bild fängt die Ruhe und Weite der Nordseeinsel ein und erzählt zugleich ein Stück Zeitgeschichte – aus dem Leben Hermine Overbeck-Rohtes und aus der Geschichte der deutschen Seebäder“, so die Museumsleiterin. Ausgewählt hat das „Bild des Monats“ für den August die Museumsmitarbeiterin Claudia Sachau, die nicht allein die gesamte Büroarbeit und Verwaltung des Hauses betreut, sondern auch Kunstreisen organisiert und sich um die ehrenamtlichen Helfer kümmert.

Am Mittwoch, 15. August, und am Donnerstag, 23. August, lädt Pourshirazi zu Kurzführungen ein, die „eine intensive Bildbetrachtung mit Fakten und Geschichten rund um das Gemälde“ verknüpfen. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Die Führungen kosten zwei Euro plus Museumseintritt.

Der Maler Fritz Overbeck gehörte zu den fünf Gründungsvätern der Künstlerkolonie Worpswede. 1905 verließ er Worpswede, um sich in Bröcken bei Vegesack niederzulassen. Im Alten Packhaus an der Alten Hafenstraße 30 ist ihm und seiner Frau Hermine Overbeck-Rohte dort seit 1990 das Overbeck-Museum gewidmet.