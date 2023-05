Ruhe und Inspiration: Was die Mitglieder des Bremer Kunstvereins antreibt

Von: Thomas Kuzaj

„Dein Museum – Deine Kunst“: Farbige Fähnchen schmücken die Bremer Kunsthalle. Ihr Träger, der Kunstverein, wird jetzt 200 Jahre alt. © Kuzaj

Bremen – 200 Jahre! Das Jubiläumsjahr des Kunstvereins prägt gegenwärtig das Programm der Bremer Kunsthalle. Der Verein, privater Träger des Museums, wird am 14. November 200 Jahre alt. Mehr als 10.000 Mitglieder hat er, der Bremer Kunstverein – damit gilt er als größer Kunstverein Deutschlands und zudem als (nach Werder Bremen) zweitgrößter Verein der Hansestadt.

Wer aber sind sie, die Mitglieder des Kunstvereins? Und warum sind sie dabei? Dazu haben wir drei von ihnen befragt: Johanna Bargsten (75), Peter Brockmann (58) und Schirin Düzer (25).

Was hat Sie auf die Idee gebracht, dem Kunstverein in Bremen beizutreten?

Johanna Bargsten: Es war 1988 und sicher ein Wunsch nach enger Verbindung. Ich wollte gut über die Kunsthalle informiert werden und sicherstellen, dass mir nichts Interessantes entgeht. Natürlich wollte ich den Kunstverein auch finanziell mit Beitrag und Spenden unterstützen.

Peter Brockmann: Dem Kunstverein bin ich vor ein paar Jahren beigetreten. Ich wollte eine Jahreskarte erwerben, weil ich die Kunsthalle gerne häufiger besuche. Bei der Suche bin ich auf die Möglichkeit der Mitgliedschaft aufmerksam geworden. Mich hat dann überzeugt, mit meiner Mitgliedschaft die Arbeit des Kunstvereins unterstützen zu können.

Schirin Düzer: Ich bin durch mein Mitwirken im Jugendkuratorium der Kunsthalle Bremen auf den Kunstverein aufmerksam geworden. Uns wurde die Möglichkeit geboten, automatisch auch Mitglied im Kunstverein zu werden, um einen umfassenderen Einblick in die Kunsthalle zu erhalten und effektiver mit dem Museum zusammenarbeiten zu können.

Würden Sie eine Mitgliedschaft auch anderen Menschen empfehlen?

Johanna Bargsten: Ja, weil man sich damit viel öfter und intensiver auf die ausgestellte Kunst einlassen kann. Als Mitglied kann ich kostenlos beliebig oft die Ausstellungen besuchen. Das ist bei bedeutenden Ausstellungen besonders wertvoll. Meine Besucher kann ich dann jedes Mal begleiten und mit ihnen das Erlebnis teilen.

Peter Brockmann: Unbedingt! Die Informationen des Kunstvereins für die Mitglieder erhöhen die Aufmerksamkeit für seine Arbeit, sie verlocken dazu, die Ausstellungen und die Angebote des Kunstvereins häufiger zu besuchen beziehungsweise wahrzunehmen. Und – für mich ist das sehr wichtig – die Kunsthalle ist ein Ruheort in der Stadt mit einer besonderen Atmosphäre. Der Austausch mit den ausgestellten Bildern und Objekten ist bewegend. Eine Mitgliedschaft leistet einen Beitrag, diesen Ort zu erhalten und anderen Menschen dieses Erlebnis ermöglichen zu können.

Schirin Düzer: Ich kann eine Mitgliedschaft im Kunstverein wärmstens empfehlen. Man zahlt jährlich einen Betrag (es gibt übrigens auch einige vergünstigte Mitgliedschaften) und man hat dann das ganze Jahr über kostenlosen Eintritt zu allen Ausstellungen.

Nicole Lamotte, seit 2020 Vorsitzerin des Kunstvereins in Bremen – und erste Frau in diesem Amt. © dpa/Schuldt

Was würden Sie machen, wenn Sie für einen Tag Kunsthallendirektorin oder -direktor wären?

Johanna Bargsten: Ich würde an dem Tag einen Runden Tisch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einberufen und die Ideen einsammeln.

Peter Brockmann: Puh, was für eine Herausforderung. Ich fange mal an zu spinnen: Ich würde a) mich darum bemühen, dass regelmäßig passende Livemusik (von Klassik bis Boogie Woogie) in ein bis zwei Räumen spielt, b) mich darum bemühen, vielleicht auch einmal ein Theaterstück in der Kunsthalle aufzuführen, c) mich darum bemühen, einen Raum (der gar nicht groß sein muss) mit einer Plastik oder einem Bild auszustatten, kleine Sitzkissen hinzuzufügen und als ausgesprochenen Ruheraum einzurichten, in dem Menschen eben zur Ruhe kommen, gegebenenfalls meditieren können, d) mich darum bemühen, in der Adventszeit einen Adventskalender auf der Website einzurichten: An jedem Tag im Advent wird ein Bild, eine Skulptur et cetera mit einem kurzen Text vorgestellt.

Schirin Düzer: Dann würde ich rund um die Kunsthalle eine riesige niedrigschwellige Sommer-Grillparty feiern, mit Live-Musik, leckerem Essen und guten Getränken. Vor meinem eigenen Engagement in der Kunsthalle wirkte sie auf mich sehr unnahbar – dieses Bild hat sich für mich persönlich gewandelt und das sollten auch andere Menschen erleben können! Der Eintritt wäre an diesem Tag für alle kostenlos.

Was war Ihr schönstes (oder: wichtigstes) Erlebnis in der Bremer Kunsthalle?

Johanna Bargsten: Mein schönstes und bewegendstes Erlebnis hatte ich als 15-Jährige in der Kunsthalle. Ich, ein Bauernkind vom Land, stand zunächst beeindruckt vor dem Säulenportal dieses Kunsttempels und dann folgte das Schlüsselerlebnis. In der großen Delacroix-Ausstellung von 1964 stand ich vor einem riesigen Schlachtengemälde. Ein verkeiltes Durcheinander von Pferdeleibern, Soldaten in Kettenhemden, Waffen kreuz und quer, aber vor allem diese Pferde mit dem panischen Blick in den Augen. Ich war tief bewegt, weil ich mit Pferden aufgewachsen war.

Peter Brockmann: Im Skulpturenraum bin ich an einem verregneten Donnerstag nach der Arbeit hängen geblieben und habe meinen Spaß dabei gehabt, mich durch Nachahmung von Gestik, Mimik und Körperhaltung in verschiedene Gestalten einzufühlen. Eine schöne Möglichkeit, etwas von dem dargestellten Menschen zu erfahren.

Schirin Düzer: Auf ein einziges Erlebnis kann ich das nicht eingrenzen, da ich sehr häufig in der Kunsthalle bin und schon vieles dort erlebt habe. Da ich selbst Künstlerin bin, genieße ich es sehr, mich durch die Werke inspirieren zu lassen – das macht jeden Besuch spannend! Besonders schön fand ich aber einen Besuch mit meiner Nichte und meinem Neffen, die zwar in dem Alter noch nicht so viel mit klassischer Malerei anfangen konnten, die aber die Tast-Objekte für blinde Menschen besonders aufregend fanden – genauso wie die Installation von James Turrell, die sich vertikal durch die Kunsthalle erstreckt.