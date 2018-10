Ryanair schließt Bremer Basis: Rückzug auf Raten?

Irischer Billigflieger nennt Streiks als Grund

+ © Bahlo Der irische Billigflieger, der gar nicht so billig ist, wenn der Fluggast ein paar Leistungen in Anspruch nehmen will, schließt im November seine Basis in Bremen. © Bahlo

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Ryanair will seine Flugbasis auf dem Bremer Airport Anfang November schließen und seine beiden auf dem Neuenlander Feld stationierten Flugzeuge abziehen. Auch Eindhoven wird geschlossen, Weeze am Niederrhein abgespeckt. Das kündigte der irische Billigflieger am Montag an. Der Abzug sei Folge des Streiks. In Bremen hatten sich etliche der 90 Mitarbeiter daran beteiligt. Angeblich sollen dennoch etliche Verbindungen ab Bremen aufrechterhalten werden.