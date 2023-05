Rückzug nach Wahldebakel: Grüne Bremer Spitzenkandidatin Maike Schaefer wirft hin

Von: Elisabeth Gnuschke

Tritt nach dem Wahldebakel für die Bremer Grünen zurück: Spitzenkandidatin Maike Schaefer. © dpa/Schuldt

Einen Tag nach dem Wahldebakel für die Bremer Grünen hat Spitzenkandidatin Maike Schaefer Konsequenzen gezogen und Verantwortung übernommen.

Bremen – Nach dem Desaster für die Grünen bei der Bürgerschaftswahl am Sonntag in Bremen hat es erste Konsequenzen gegeben. Die umstrittene Spitzenkandidatin Maike Schaefer hat ihren Rücktritt angekündigt. Sie stehe für die kommende Legislaturperiode nicht mehr zur Verfügung, sagte die 51-Jährige in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz des Landesverbandes.

Bei der Wahl im kleinsten Bundesland ist die SPD nach der historischen Wahlniederlage 2019 jetzt wieder stärkste Kraft geworden. Nach der jüngsten Hochrechnung des Statistischen Landesamtes legt die SPD mit Spitzenkandidat Andreas Bovenschulte (57) um gut fünf Punkte auf 30,1 Prozent zu. Unter dem Jubel der Genossen, die CDU mit 25 Prozent (minus 1,7) wieder auf den zweiten Platz verwiesen zu haben, ging ein wenig unter, dass es sich um das zweitschlechteste Ergebnis der SPD seit fast 80 Jahren handelt.

Die Grünen stürzten von 17,4 auf zwölf Prozent ab und machten bereits am Wahlabend lange Gesichter, insbesondere Spitzenkandidatin Maike Schaefer. Emotional angeschlagen, verkündete die 51-Jährige am Montag ihren Rückzug zur nächsten Legislaturperiode. Für die Koalitionsverhandlungen steht sie nicht mehr zur Verfügung.

Die Bau- und Verkehrssenatorin hatte offenbar völlig unterschätzt, auf welch massiven Unmut ihre kostspieligen Experimente auf Hauptverkehrsstraßen, die Ablehnung des Autos, die Fokussierung aufs Rad bei den Bremern stoßen. Die Bremer Grünen bezeichneten ihr Wahlergebnis als „dramatisch“. Dennoch möchten sie das jetzige Regierungsbündnis fortsetzen und nach dem Schaefer-Rücktritt „unbeschwert“ in „mögliche Koalitionsgespräche“ mit SPD und Linken gehen.

Wahl in Bremen: „Bürger in Wut“ kommen auf fast zehn Prozent

Die Linken liegen stabil bei elf Prozent, die FDP wird mit 5,2 Prozent (minus 0,7) auch wieder im Landesparlament vertreten sein. Den größten Sprung machte die rechtskonservative Gruppierung „Bürger in Wut“ (BIW), die auf 9,7 Prozent kommt und erstmals in Fraktionsstärke in die Bremische Bürgerschaft einziehen wird. Analysen zufolge profitierte die Gruppe stark von der Nicht-Zulassung der zerstrittenen AfD zur Wahl. In Bremerhaven wurde sie mit 22,7 Prozent zweitstärkste Partei nach der SPD. Wie vor der Wahl angekündigt, werden die „Bürger in Wut“ mit dem „Bündnis Deutschland“ fusionieren und im Parlament Platz nehmen.

Wer Bremen künftig regiert, ist noch offen. Bovenschulte kündigte ergebnisoffene Sondierungsgespräche sowohl mit den bisherigen SPD-Partnern Grüne und Linke an als auch mit der CDU. CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff (54) fordert die SPD zu einer große Koalition auf. Die Linken machten bereits am Sonntag klar, dass sie weiterhin mit SPD und Grünen regieren wollen.