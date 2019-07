Rücksichtsloser Raser in Bremen: Mit Tempo 120 durch die Stadt

Die Bremer Polizei hat am Wochenende einen Raser (Symbolbild) gestoppt.

Die Bremer Polizei hat einen rücksichtslosen Raser im Stadtteil Walle gestoppt. Er jagte mit Tempo 120 über die Nordstraße, wo lediglich 50 Stundenkilometer erlaubt sind.

Bremen - Die Kontrollgruppe „Raser und Poser“ der Bremer Polizei war am Wochenende wieder im Stadtgebiet unterwegs, um auffällige Autofahrer zu kontrollieren. Insgesamt 28 Fahrzeuge sind überprüft worden. Ein besonders rücksichtsloser Mann fuhr mit bis zu 120 Stundenkilometer durch Walle, berichtet die Polizei.

Raser erwartet Haftstrafe oder hohe Geldstrafe

Der 35 Jahre alte Mann raste am Freitagabend durch die Nordstraße in Bremen, beschleunigte an fast jeder Kreuzung auf ein sehr hohes Tempo, überholte verbotenerweise andere Fahrzeuge über Abbiegestreifen und passierte mehrere haltende Straßenbahnen.

Die Polizei stoppte und kontrollierte den Mann. Ihn erwartet eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine empfindliche Geldstrafe.

Mehrere Fahrer ohne Betriebserlaubnis unterwegs

Einem BMW- und zwei Motorradfahrern untersagte die Polizei die Weiterfahrt, weil die Betriebserlaubnis durch nicht zulässige Veränderungen an den Fahrzeugen erloschen war. Diese Fahrzeuge auf Kosten der Halter abgeschleppt worden.

Bei zwei weiteren Autofahrern leiteten die Beamten Bußgeldverfahren wegen Raserei ein. Drei Fahrer sind wegen unnötigen Lärms und sinnlosen Hin- und Herfahrens zur Kasse gebeten worden. Ein Rollerfahrer stand unter Drogeneinfluss und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Bremer Polizei bekämpft Raserei

Die Polizei Bremen setzt seit Juni 2019 an mehreren Tagen in der Woche zivile Funkstreifenwagen zur Bekämpfung von aggressiven Verhaltensweisen im Straßenverkehr ein. Die neue Kontrollgruppe hat speziell Raser und Poser im Visier.

