„Rückkehrrecht ist überfällig“

Bremen - Von Martin Kowalewski. 2019 soll nach Wunsch des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil (SPD) das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit kommen. Was bedeutet das für Bremen, wo es 18 000 Alleinerziehende gibt, die häufig in der Teilzeitfalle sitzen? Die 2017 veröffentlichten Ergebnisse einer Befragung von 1 300 Alleinerziehenden durch Arbeitnehmerkammer, Job-Center und Senator für Arbeit ergab: 70 Prozent arbeiteten vor dem ersten Kind Vollzeit, danach waren es nur noch fünf Prozent. Wir sprachen mit Elke Heyduck, Geschäftsführerin und Leiterin der Politikberatung bei der Arbeitnehmerkammer Bremen.

2019 soll ein Rückkehrrecht aus der Teilzeit in die Vollzeit kommen, so Hubertus Heil. Wie lange hat die Arbeitnehmerkammer dieses Thema schon auf der Agenda?

Elke Heyduck: Das Rückkehrrecht ist längst überfällig. Die Arbeitnehmerkammer ist schon seit Jahren an diesem Thema dran. Wir haben das Teilzeit- und Befristungsgesetz seinerzeit sehr begrüßt, aber wir erleben immer wieder in der Beratung, dass vor allem Frauen nach der Erziehung der Kinder in die Teilzeitfalle geraten. Wenn sie dann in Vollzeit zurückkehren wollen und das beim aktuellen Arbeitgeber nicht möglich ist, müssen sie den Job wechseln. In Bremen sind ein Drittel der Jobs Teilzeitstellen. Und fast die Hälfte der Frauen arbeitet in Teilzeit. Konkret sind das mehr als 70 000 Frauen.

Wie dürfte sich das Rückkehrrecht in Bremen auswirken? Wie verhält es sich hier mit der Einschränkung, dass nur Betriebe ab 45 Mitarbeitern ein Rückkehrrecht gewähren müssen und Betriebe zwischen 45 und 200 Mitarbeitern das auch nur einem von 15 Angestellten zubilligen brauchen?

Heyduck: Die Grenze für Betriebe mit 45 Personen ist viel zu hoch. 104 041, also 32 Prozent der 325 375 Arbeitnehmer im Land Bremen, arbeiten in Betrieben mit weniger als 50 Angestellten. Leider gibt es keine Statistik für Betriebe bis 45 Personen. Aber es wird deutlich, rund ein Drittel der Arbeitnehmer im Land Bremen profitiert nicht. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass Unternehmen nicht imstande sein sollen, auf eine frühzeitig angekündigte, vorübergehende Teilzeit zu reagieren. Wir haben eine lautstarke Diskussion, dass Arbeitnehmer zeitlich flexibler werden sollen. Aber was ist mit den Unternehmen? Im Übrigen gelten auch andere Regeln wie etwa der Mutterschutz oder das Recht auf Elternzeit für alle bzw. zum Teil für Betriebe ab 15 Personen.

Alleinerziehende sind in Bremen oft von Armut betroffen. Wird das ein größerer Beitrag, um diese Problematik zu entschärfen?

Heyduck: Es wird ein Baustein sein. Sicher hilft es, wenn Alleinerziehende ihre Stunden aufstocken können. Rund zwei Drittel aller erwerbstätigen Alleinerziehenden arbeiten in Teilzeit. Allerdings haben im Land Bremen viele Alleinerziehende keine Berufsausbildung. Da hilft nur Qualifizierung, denn nur mit einer Ausbildung kommt man in die Nähe der Existenzsicherung. Wir brauchen auch Lohnsteigerungen in typischen Frauenberufen. Stellen in der Altenpflege werden zum Beispiel oft nur in Teilzeit angeboten. 70 Prozent arbeiten da in Teilzeit. Gerade mit Kindern kommt man ohne weiteren Job nicht raus aus dem Hartz-IV-Bezug. Teilzeit ist besonders verbreitet in den Frauenbranchen Pflege, Gastronomie und Einzelhandel. Und sie ist nicht immer erwünscht. Frauen wollen oft mehr arbeiten, kommen aber entweder nach der Familienphase nicht zurück auf ihre alte Stundenzahl oder sie bekommen von Anfang an nur Teilzeitstellen angeboten. Im letzteren Fall hilft das Gesetz nicht, denn wenn Arbeitgeber, um flexibler zu sein, nur Teilzeitstellen anbieten, gibt es logischerweise auch kein Rückkehrrecht. Dafür müssten weitere Regeln getroffen werden.

Inwieweit können Männer vom Gesetz profitieren?

Heyduck: Auch für Männer ist das Rückkehrrecht bedeutend: Sie würden heute beruflich in den seltensten Fällen kürzertreten, wenn sie nicht wissen, dass sie anschließend wieder auf ihre alte Stundenzahl kommen. Das Rückkehrrecht kann vor diesem Hintergrund ein Schritt sein, die Arbeit in der Familie gerechter zu verteilen und Frauen damit eine umfangreichere Erwerbstätigkeit zu ermöglichen.