Die Rückkehr der Rehe

Übersee-Museum rekonstruiert Diorama aus den 50er Jahren

+ Rehmutter und Rehkitz im nachgebauten Diorama aus den 50er Jahren. Das Schaustück gehört zur neuen Dauerausstellung des Übersee-Museums, die sich mit der Geschichte des Hauses beschäftigt.

Bremen – Vorsichtig greift Ruth Nüß zu einem Grashalm und positioniert ihn. So. Nur wenige Handgriffe noch, dann ist es fertig – ein Diorama mit Kitz und Rehmutter im Übersee-Museum. Ältere mögen sich vielleicht erinnern, dass dieses Museum so ein Schaustück schon einmal hatte. Später verschwanden die Rehe im Magazin. Präparatorin Nüß hat das Diorama aus den 50er Jahren nun in etwas verkleinerter Form nachgebaut.